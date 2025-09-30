Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Mattarella ad Astana: «Italia e Kazakhstan uniti per pace, sviluppo e multilateralismo»

In una foto resa disponibile dall'Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella in occasione del concerto eseguito dallOrchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta dal Maestro Riccardo Frizza, in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano, Roma, giugno 2025. Ansa/ Paolo Giandotti/Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica

Ad Astana, presso l’Accademia di formazione della pubblica amministrazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per affrontare le grandi sfide globali.

«Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata prescindendo dalla collaborazione con gli altri Paesi», ha affermato, evidenziando come Italia e Kazakhstan condividano la responsabilità di promuovere percorsi di dialogo capaci di garantire pace, stabilità e sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità e solidarietà.

Il capo dello Stato ha poi espresso apprezzamento per il costante richiamo delle istituzioni kazake alla Carta delle Nazioni Unite e ai suoi valori, considerati una bussola per affrontare crisi e conflitti con equilibrio e spirito costruttivo.

Mattarella ha infine ribadito la comune adesione ai valori del multilateralismo e la volontà condivisa di rendere più efficaci le organizzazioni internazionali, elementi che rafforzano il dialogo e la collaborazione tra Roma e Astana.

