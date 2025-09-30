Netanyahu: "L'Idf resterà nella maggior parte di Gaza, non ho accettato Stato di Palestina". Smotrich: "Piano di Trump un miscuglio indigesto"

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito "rimarrà nella maggior parte di Gaza".

All'indomani dell'annuncio del piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede il ritiro graduale dell'Idf, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito "rimarrà nella maggior parte della Striscia". Netanyahu ha inoltre precisato di non aver accettato la nascita di un futuro Stato palestinese nei colloqui con Trump ieri alla Casa Bianca.

Smotrich: "Piano di Trump è un clamoroso fallimento diplomatico"

Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza è "un clamoroso fallimento diplomatico" per Israele, secondo Bezalel Smotrich, il ministro israeliano di estrema destra che, elencando diverse disposizioni del piano in 20 punti, lo ha definito "un miscuglio indigesto". In un post su X, Smotrich ha definito il piano "un clamoroso fallimento diplomatico, un chiudere gli occhi e voltare le spalle a tutte le lezioni del 7 ottobre", riferendosi all'attacco di Hamas nel 2023, che ha innescato la guerra di Gaza. "A mio avviso, finirà anche in lacrime. I nostri figli saranno costretti a combattere di nuovo a Gaza", ha aggiunto.