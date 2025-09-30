Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Raid russo su Kiev, morte quattro persone della stessa famiglia

Raid russo su Kiev, morte quattro persone della stessa famiglia

di

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on September 28, 2025 shows destroyed buildings and burning cars at the site of an air attack at an undisclosed location in the Kyiv region, amid the Russian invasion of Ukraine. An overnight Russian barrage on Kyiv killed at least four people, including a 12-year-old girl, Ukrainian authorities said on September 28, 2025. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - AFP CANNOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY OR LOCATION, DATE, AND CONTENT OF THESE IMAGES. /

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev.
«Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia», ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. «I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni», ha aggiunto Grygorov.

