Speranza a Gaza: "Almeno finiranno le uccisioni". Sul piano di Trump c'è anche scetticismo: "Hamas può dire no"

E cosa più importante, porrà fine alle uccisioni e alla fame quotidiane. Al contrario, c'è ancora chi pensa che le cose non funzioneranno, per diverse ragioni: Hamas potrebbe dire di no, oppure ci sarà un cessate il fuoco ma poi si riprenderà a combattere. La questione principale del piano di Trump, secondo Razeq Hassan, è allontanare Hamas, e poi i gruppi militari formati da Israele come «Yasser Abu Shabab» governeranno su Gaza, mentre l'Anp e altre fazioni non avranno alcuna influenza nel futuro della Striscia.

Quindi, sottolinea, «non biasimo Hamas se rifiuterà il piano». Sahar Ramadan ritiene poi che Trump voglia evitare il riconoscimento a livello mondiale dello Stato di Palestina, così ha imposto questo piano per fermare il riconoscimento della Palestina.

Quindi questo piano è dannoso per la causa palestinese. Di diverso avviso è Yousef Fares, giornalista che non ha mai lasciato Gaza City e la zona settentrionale nonostante la guerra e gli attacchi ai giornalisti: il piano di Trump - scrive sulla sua pagina Facebook - è il prezzo della sconfitta. E nonostante sia un cattivo piano e sia ingiusto, fermare l’incubo, gli sfollamenti e le uccisioni di massa come nazione e popolo e salvare ciò che resta della dignità e della vita sarà meglio che continuare con questo suicidio senza fine.

«Dico che, con il cuore spezzato e l’anima sanguinante, noi ci siamo spezzati e loro ci hanno spezzati, dobbiamo fermare il genocidio», è l'appello del reporter. Il parere di Mohammed Abu Mahadi è che l’America e i suoi alleati abbiano spinto i palestinesi in una situazione difficile, senza altre scelte, e quindi l’unica via è accettare il piano di Trump: «Dobbiamo accettare il piano perché è meno dannoso che essere sotto il fascismo sionista».