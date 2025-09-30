Speranza a Gaza: "Almeno finiranno le uccisioni". Sul piano di Trump c'è anche scetticismo: "Hamas può dire no"

Grandi speranze per la fine della guerra, ma anche cautela e scetticismo: sono i due sentimenti contrastanti che si percepiscono tra i residenti di Gaza, dopo l'annuncio del piano Trump sul futuro dell’enclave martoriata. La fiducia sembra comunque essere diventata prevalente, tanto che l’atteggiamento che si nota per le strade appare cambiato in modo radicale: la maggioranza crede che l’iniziativa americana, a prescindere dai contenuti, porrà fine a quasi due anni di ostilità.
E cosa più importante, porrà fine alle uccisioni e alla fame quotidiane. Al contrario, c'è ancora chi pensa che le cose non funzioneranno, per diverse ragioni: Hamas potrebbe dire di no, oppure ci sarà un cessate il fuoco ma poi si riprenderà a combattere. La questione principale del piano di Trump, secondo Razeq Hassan, è allontanare Hamas, e poi i gruppi militari formati da Israele come «Yasser Abu Shabab» governeranno su Gaza, mentre l'Anp e altre fazioni non avranno alcuna influenza nel futuro della Striscia.
Quindi, sottolinea, «non biasimo Hamas se rifiuterà il piano». Sahar Ramadan ritiene poi che Trump voglia evitare il riconoscimento a livello mondiale dello Stato di Palestina, così ha imposto questo piano per fermare il riconoscimento della Palestina.
Quindi questo piano è dannoso per la causa palestinese. Di diverso avviso è Yousef Fares, giornalista che non ha mai lasciato Gaza City e la zona settentrionale nonostante la guerra e gli attacchi ai giornalisti: il piano di Trump - scrive sulla sua pagina Facebook - è il prezzo della sconfitta. E nonostante sia un cattivo piano e sia ingiusto, fermare l’incubo, gli sfollamenti e le uccisioni di massa come nazione e popolo e salvare ciò che resta della dignità e della vita sarà meglio che continuare con questo suicidio senza fine.
«Dico che, con il cuore spezzato e l’anima sanguinante, noi ci siamo spezzati e loro ci hanno spezzati, dobbiamo fermare il genocidio», è l'appello del reporter. Il parere di Mohammed Abu Mahadi è che l’America e i suoi alleati abbiano spinto i palestinesi in una situazione difficile, senza altre scelte, e quindi l’unica via è accettare il piano di Trump: «Dobbiamo accettare il piano perché è meno dannoso che essere sotto il fascismo sionista».
In generale, la gente comune di Gaza che vuole che questa guerra finisca non si preoccupa delle conseguenze di lungo periodo, vuole porre fine alle uccisioni e tornare ad avere un riparo e del cibo. Husam Rajaa, padre di 3 figli maschi e 2 femmine, ha detto di averne già abbastanza: «Non mi interessa se (il piano Usa) è un bene o un male, voglio solo che i miei figli siano al sicuro». Nella sua vita, non ha mai visto una guerra così terrificante, con il silenzio e l’ignoranza del mondo intero, e non ha mai potuto immaginare che questo «genocidio», come lo descrive lui, potesse durare due anni senza che nessuno fermasse Israele.
