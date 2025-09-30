Terremoto magnitudo 6.9 in Filippine: almeno 5 morti

Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito stasera al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno cinque persone, distruggendo strade ed edifici e interrompendo la corrente elettrica in alcune parti della regione, hanno riferito le autorità locali. Tutti e cinque i decessi sono stati registrati nel comune di San Remigio, nel nord della popolosa isola maggiore di Cebu, ha riferito la polizia locale. Quattro corpi sono stati estratti da un centro sportivo a San Remigio, mentre un bambino è rimasto schiacciato dai detriti in un’altra zona della città, ha riferito la rete televisiva di Manila ABS-CBN dal luogo dell’incidente.

Il terremoto ha colpito in mare al largo della città di Bogo, a Cebu, alle 21:59 (15:59 italiane), danneggiando edifici e strade e innescando operazioni di soccorso in tutto il nord dell’isola, ha dichiarato il funzionario provinciale per i soccorsi Wilson Ramos. L’USGS aveva segnalato una magnitudo di 7.0, prima di ridurla, mentre il Pacific Tsunami Warning Center ha dichiarato che non vi è alcun rischio di tsunami a causa del terremoto.