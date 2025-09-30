Trump ai generali: "Pronti alla guerra anche nel Paese. Spero di non usare le armi nucleari"

Contro il «nemico interno» - che siano i migranti, la criminalità nelle città o «la sinistra radicale - gli Stati Uniti devono combattere una vera e propria guerra. Donald Trump ha arringato circa 800 generali americani arrivati da tutto il mondo nella base di Quantico e avvertito che le priorità delle forze armate con lui sono cambiate: l'invasione del territorio Usa è il problema numero uno. Mentre sul fronte estero, oltre a rivendicare di aver messo fine a sette guerre e forse otto con Gaza, il commander-in-chief ha minacciato che l’arsenale nucleare degli Stati è pronto anche se l'auspicio è di non doverlo usare mai. Secondo Trump, che ribadisce di essere molto deluso da Putin, «anche quella ai confini e nelle città è una guerra», ha detto The Donald ad una platea che, nelle parole del tycoon, è stata la più silenziosa alla quale si sia mai rivolto. "L'America è sotto invasione dall’interno e non è diversa da un nemico straniero, ma per molti versi è più difficile perché non indossano uniformi. Quando le indossano puoi eliminarli», ha ammonito il presidente rivolgendosi ai più alti vertici militari arrivati da luoghi di conflitti e guerre un pò diverse da quelle a cui si è riferito Trump.

La verità è che, secondo quanto riferito da diversi funzionari al Washington Post, molti generali sono frustrati dal nuovo corso del Pentagono. Tra questi ci sarebbe anche il capo di stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine, che il tycoon ha elogiato più volte nel suo discorso. Per molti la riforma del dipartimento presentata da Pete Hegseth su input del commander-in-chief è «miope e potenzialmente irrilevante, dato l'approccio altamente personale e talvolta contraddittorio di Donald Trump alla politica estera». Ed in particolare è poco gradita quest’enfasi della nuova strategia sulle minacce in patria, mentre la Cina continua a rafforzarsi militarmente, oltre ad un ridimensionamento del ruolo degli Usa in Europa e Africa. Con il mondo in fiamme, nel suo intervento Trump ha solo accennato ai fronti esterni, auspicando una risoluzione dei conflitti in Ucraina e a Gaza e eprimendo la speranza di non dover usare l’arsenale nucleare americano. «L'ho ricostruito», ha comunque assicurato. Quanto ai cambiamenti all’interno del dipartimento, Trump ed Hegseth hanno delineato un vero e proprio ritorno al settecento. E non soltanto perchè il Pentagono è stato ribattezzato "dipartimento della guerra», il nome che gli aveva dato il primo presidente americano George Washington. In un discorso a braccio di circa un’ora il segretario ha attaccato la «deriva woke» del dipartimento e i «decenni di declino» che ha vissuto.