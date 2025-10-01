Flotilla a 90 miglia da Gaza, "Mai missione così vicina". Turchia: "Abbiamo evacuato 11 persone"

«Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall’altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare». Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla. «Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti - dice - si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d’ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva».

Intanto, la Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. «Nell’ambito delle operazioni di aiuto umanitario condotte da navi civili nel Mediterraneo orientale, 11 persone, tra cui 3 cittadini turchi, che avevano richiesto assistenza sono state evacuate a terra dalle nostre Forze Navali», ha affermato il ministero della Difesa di Ankara in un comunicato riportato dalla tv di Stato Trt. Ieri le forze armate turche avevano dichiarato che «se necessario» erano pronte a fornire attività di soccorso in coordinamento con partner internazionali.