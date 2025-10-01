Piano di pace, Hamas vuole modifiche alla clausola di disarmo. Israele avverte: ultima occasione per lasciare Gaza city

Hamas vuole modificare alcune clausole del piano di Donald Trump per Gaza, in particolare quelle che riguardano il disarmo. Lo dice all’AFP una fonte palestinese vicina alla leadership del movimento.

I negoziatori del movimento islamista hanno tenuto colloqui ieri a Doha con i mediatori di Qatar e Egitto e funzionari turchi, ha dichiarato la fonte a condizione di anonimato, aggiungendo che Hamas ha bisogno di «due o tre giorni al massimo» per rispondere. Hamas «vuole modificare alcune clausole, come quella sul disarmo e l’espulsione dei suoi funzionari» dal territorio, secondo la stessa fonte. I leader di Hamas vogliono anche «garanzie internazionali» che Israele si ritiri completamente dalla Striscia di Gaza e che non ci siano più omicidi all’interno o all’esterno del territorio, ha aggiunto.

Un’altra fonte vicina ai negoziati ha dichiarato all’AFP che «ci sono due opinioni all’interno di Hamas» riguardo al piano americano: «la prima sostiene l’approvazione incondizionata, poichè la priorità è un cessate il fuoco nel quadro delle garanzie fornite da Trump, con mediatori che garantiscano l’attuazione del piano da parte di Israele», ha affermato la fonte. La seconda «esprime serie riserve riguardo alle clausole chiave, rifiutando il disarmo e le espulsioni. E’ favorevole a un’approvazione condizionata, con chiarimenti che riflettano le richieste di Hamas e dei movimenti di resistenza», ha aggiunto. «Hamas e i movimenti vogliono un cessate il fuoco immediato, ma non a costo di compromettere i principi nazionali fondamentali», ha concluso.