Vertice Ue a Copenaghen, la Danimarca avverte Mosca sui droni: "Abbiamo il mandato per abbatterli". Anche la Germania pronta

«In Danimarca abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore». Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei droni e del riarmo sono centrali. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud europea sulla corsa al riarmo contro la minaccia russa, Frederiksen ha sottolineato: «E' una cosa che riguarda tutti, è capitata a noi, alla Polonia e può capitare ad altri. Dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale». «Per quanto riguarda le indagini, è nella natura della guerra ibrida che il nemico non si riveli. Credo che stiamo guardando nel posto sbagliato. Ci concentriamo su singoli episodi: cosa succede in Danimarca, poi in Germania, poi in Norvegia. Cosi perdiamo la visione complessiva é il modello che dobbiamo osservare. A mio avviso, quel modello è una guerra ibrida contro l’Europa. Dobbiamo reagire», ha sottolineato Frederiksen.
Berlino accelera sulla legge anti-droni: possibile abbatterli
Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt intende accelerare i tempi per una riforma legislativa in materia di difesa dai droni. Dopo la riunione del Consiglio dei ministri a Berlino, ha annunciato che la prossima settimana verrà presentata al Consiglio dei ministri una nuova versione della legge sulla polizia federale in cui dovrebbero essere create anche le basi giuridiche per la difesa dai droni. "Constatiamo che esiste una minaccia ibrida in aumento», ha affermato il ministro aggiungendo che si tratta di individuare, respingere e intercettare i droni e questo include anche l'abbattimento dei droni.
Caricamento commenti
Commenta la notizia