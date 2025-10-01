Vertice Ue a Copenaghen, la Danimarca avverte Mosca sui droni: "Abbiamo il mandato per abbatterli". Anche la Germania pronta

«In Danimarca abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore». Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei droni e del riarmo sono centrali. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud europea sulla corsa al riarmo contro la minaccia russa, Frederiksen ha sottolineato: «E' una cosa che riguarda tutti, è capitata a noi, alla Polonia e può capitare ad altri. Dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale». «Per quanto riguarda le indagini, è nella natura della guerra ibrida che il nemico non si riveli. Credo che stiamo guardando nel posto sbagliato. Ci concentriamo su singoli episodi: cosa succede in Danimarca, poi in Germania, poi in Norvegia. Cosi perdiamo la visione complessiva é il modello che dobbiamo osservare. A mio avviso, quel modello è una guerra ibrida contro l’Europa. Dobbiamo reagire», ha sottolineato Frederiksen.