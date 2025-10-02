Attacco a una sinagoga di Manchester, due morti e altrettanti feriti: ucciso pure l'accoltellatore. Arrestate due persone

«State lontani, ha una bomba, allontanatevi!». E’ l’avvertimento che si sente dalla voce di un poliziotto in un video girato a ridosso dell’attacco di questa mattina contro una sinagoga di Manchester. Video che conferma il sospetto di una cintura esplosiva indosso all’aggressore: sospetto non ancora confermato ufficialmente, ma che ha indotto gli investigatori a far intervenire sul posto gli artificieri con un camion per neutralizzazione di potenziali ordigni. Il sospetto appare nel video come un uomo calvo e con la barba, in tenuta da addestramento e con alcuni involucri bianchi appesi alla cinta.

I media britannici sottolineano come l’attacco - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.

E’ di due morti e altrettanti feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto oggi dinanzi a una s inagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra . Anche il presunto aggressore è stato ucciso, abbattuto dal fuoco della polizia. I morti quindi salgono a tre.

Due persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini sull'attacco alla sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra, come sospetti complici dell’aggressore ucciso sulla scena dalla polizia. Lo ha detto in un aggiornamento d’indagine Laurence Taylor, numero due dell’antiterrorismo britannica, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police. L’aggressore risulta essere stato identificato, ma il suo nome resta per ora coperto dal riserbo. Il funzionario ha aggiunto che sono già stati rafforzati i presidi a protezione di tutte le sinagoghe e i siti ebraici più in vista del Regno.

C'è la pista di una matrice terroristica dietro il sanguinoso attacco odierno alla sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. La formalizzazione di quanto appariva ormai scontato è venuta in un briefing tenuto da Laurence Taylor , numero due dell’antiterrorismo britannica, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police . L’episodio è avvenuto sullo sfondo di proteste sempre più diffuse nel Regno Unito contro l’escalation d’Israele nella Striscia di Gaza.

Premier inorridito

Il premier britannico Keir Starmer, impegnato nel vertice paneuropeo di Copenaghen, si è detto "inorridito» per l’attacco odierno a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra, fuori dalla quale 4 persone sono state investite e ferite a coltellate da un singolo aggressore, Lo riportano i media del Regno.

«Il fatto che questo accada in pieno Yon Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, lo rende ancor più orrendo», ha aggiunto Starmer, esprimendo vicinanza alle vittime, ai loro cari e ai servizi di emergenza e soccorso. Intanto si è appreso che durante l’attacco la Greater Manchester Police ha dichiarato «l'allarme Plato», usato come codice nazionale per tutti i servizi di emergenza in caso di sospetti attacchi terroristici. La matrice terroristica tuttavia non è stata ancora confermata.

Re Carlo sgomento

Re Carlo III si è detto "profondamente scioccato e rattristato» per l’attacco odierno a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra, in un messaggio firmato assieme alla regina Camilla. La coppia reale sottolinea la gravità del fatto che la comunità sia stata colpita «in un giorno tanto significativo» come Yom Kippur. «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per coloro che sono stati coinvolti in questo orribile e episodio», concludono il re e la regina nel comunicato diffuso da Buckingham Palace, esprimendo al contempo «grande apprezzamento per la tempestiva reazione dei servizi di emergenza».

Tajani, a Manchester gesto gravissimo: ebrei sotto attacco

«Condanno con la massima fermezza l'attacco alla sinagoga di Manchester. Un gesto gravissimo diretto alla comunità ebraica nel giorno dello Yom Kippur": lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Sono sotto attacco il popolo ebraico assieme a tutti noi, assieme al valore di libertà religiosa, ai principi di tolleranza e rispetto che sono alla base delle nostre democrazie. Non dobbiamo cedere in nessun momento, in nessun caso: non dobbiamo dimenticare le atrocità di un recente passato. Insieme dobbiamo difendere la pace e la libertà. Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e al Governo britannico», aggiunge.