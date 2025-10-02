Attacco a una sinagoga di Manchester, quattro feriti e accoltellatore ucciso. Starmer: "Inorridito"

Il premier britannico Keir Starmer, impegnato nel vertice paneuropeo di Copenaghen, si è detto "inorridito» per l’attacco odierno a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra, fuori dalla quale 4 persone sono state investite e ferite a coltellate da un singolo aggressore, Lo riportano i media del Regno.

I media britannici sottolineano come l’attacco - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.

«Il fatto che questo accada in pieno Yon Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, lo rende ancor più orrendo», ha aggiunto Starmer, esprimendo vicinanza alle vittime, ai loro cari e ai servizi di emergenza e soccorso. Intanto si è appreso che durante l’attacco la Greater Manchester Police ha dichiarato «l'allarme Plato», usato come codice nazionale per tutti i servizi di emergenza in caso di sospetti attacchi terroristici. La matrice terroristica tuttavia non è stata ancora confermata.