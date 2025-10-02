I legali della Flotilla: "In carcere anche parlamentari e reporter". Saranno portati nella prigione di Ketziot

«Al momento, secondo le informazioni finora ricevute, il piano stabilito è che tutti gli attivisti, compresi i parlamentari e i giornalisti, siano portati nel carcere di Ketziot, in attesa che vengano espletate tutte le procedure affinché avvenga il rimpatrio. A tutte le persone fermate verrà poi chiesto se intendono firmare un documento in cui si dichiarano responsabili dell’ingresso illegale in Israele e di accettare l’espulsione: in questo caso lascerebbero il Paese molto presto». È quanto fanno sapere fonti dei legali della Flotilla Italia.