Il sì di Hamas sul piano Usa potrebbe arrivare oggi. Richieste modifiche già trasmesse dal Qatar a Washington

I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas sul piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza e una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati, sottolineando che, sebbene la risposta di Hamas sarà «positiva», richiederà comunque diverse modifiche alla proposta e aggiunge che il Qatar ha contattato gli Stati Uniti per modificare alcune parti del piano. Le modifiche riguardano in particolare la gradualità del ritiro dell’Idf da Gaza, il disarmo di Hamas e le garanzie di sicurezza dopo l’eventuale esilio della leadership.

Bbc, 'ala militare Hamas vuole continuare a combattere'

«I mediatori hanno contattato il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza, che ha dichiarato di non essere d’accordo con il nuovo piano di cessate il fuoco degli Stati Uniti": lo scrive la Bbc citando proprie fonti. «Si ritiene che Izz al-Din al-Haddad creda che il piano sia stato concepito per porre fine ad Hamas, indipendentemente dal fatto che il gruppo lo accetti o meno, ed è quindi determinato a continuare a combattere».