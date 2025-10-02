La notte dell'abbordaggio alla Flotilla: diciannove barche bloccate, fermati 22 italiani

«Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi», si legge sull'account X della diplomazia israeliana, che condivide un filmato in cui si vede un militare porgere una bottiglietta d’acqua all’attivista svedese. I componenti della Global Sumud Flotilla, invece, sui social mostrano l’uso di idranti contro le imbarcazioni e l’account X della missione parla di «incessanti aggressioni della marina militare israeliana». Denunciato anche lo speronamento della nave Florida.

Il 'tracker' online della Flotilla, che monitora in tempo reale i movimenti delle barche, al momento fa sapere che sono diciannove quelle già intercettate, mentre le restanti «continuano la navigazione verso Gaza». Saif Abukeshek, portavoce della Gsf, in un video su Instagram comunica i primi numeri riguardo gli arresti effettuati da Israele: 201 persone fermate provenienti da 37 paesi, tra cui 30 partecipanti dalla Spagna, 22 dall’Italia, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia. Non mancano le prime reazioni internazionali. Se la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Antonio Costa non commentano a caldo, il presidente della Colombia Gustavo Petro annuncia il ritiro di tutta la delegazione diplomatica israeliana dal Paese sudamericano. Diversi governi si esprimono contro l’azione di Israele. La Turchia definisce l’intervento come «un atto terroristico». Contro Tel Aviv anche il Pakistan e la Malesia. Il ministro degli Esteri irlandese Simon Harris, sui social, giudica «molto preoccupante» l’intercettazione della Flotilla."Dovranno tutti quanti aspettare 2-3 giorni perchè essendoci la festa dello Yom Kippur, che è la più importante festa ebraica, fino a domani sera non si farà nulla. Nessuna pratica sarà disbrigata, quindi aspetteranno in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod», ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani - poche ore dopo l’inizio dell’operazione -, riguardo la sorte che potrebbe attendere gli attivisti italiani che hanno partecipato alla missione, specificando, rispetto ai parlamentari che erano a bordo, «ancora non sappiamo dove sono, in tarda mattinata sapremo tutto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha auspicato «che tutto avvenga con calma e razionalità, senza alcun problema. L’importante è che nelle prossime ore non ci sia violenza, che nessuno si faccia male, che non ci siano rischi», definendo l’abbordaggio israeliano come un «blocco» più che come un «attacco».