La notte dell'abbordaggio alla Flotilla: diciannove barche bloccate, fermati 22 italiani

«Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi», si legge sull'account X della diplomazia israeliana, che condivide un filmato in cui si vede un militare porgere una bottiglietta d’acqua all’attivista svedese. I componenti della Global Sumud Flotilla, invece, sui social mostrano l’uso di idranti contro le imbarcazioni e l’account X della missione parla di «incessanti aggressioni della marina militare israeliana». Denunciato anche lo speronamento della nave Florida.
Il 'tracker' online della Flotilla, che monitora in tempo reale i movimenti delle barche, al momento fa sapere che sono diciannove quelle già intercettate, mentre le restanti «continuano la navigazione verso Gaza». Saif Abukeshek, portavoce della Gsf, in un video su Instagram comunica i primi numeri riguardo gli arresti effettuati da Israele: 201 persone fermate provenienti da 37 paesi, tra cui 30 partecipanti dalla Spagna, 22 dall’Italia, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia. Non mancano le prime reazioni internazionali. Se la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Antonio Costa non commentano a caldo, il presidente della Colombia Gustavo Petro annuncia il ritiro di tutta la delegazione diplomatica israeliana dal Paese sudamericano. Diversi governi si esprimono contro l’azione di Israele. La Turchia definisce l’intervento come «un atto terroristico». Contro Tel Aviv anche il Pakistan e la Malesia. Il ministro degli Esteri irlandese Simon Harris, sui social, giudica «molto preoccupante» l’intercettazione della Flotilla."Dovranno tutti quanti aspettare 2-3 giorni perchè essendoci la festa dello Yom Kippur, che è la più importante festa ebraica, fino a domani sera non si farà nulla. Nessuna pratica sarà disbrigata, quindi aspetteranno in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod», ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani - poche ore dopo l’inizio dell’operazione -, riguardo la sorte che potrebbe attendere gli attivisti italiani che hanno partecipato alla missione, specificando, rispetto ai parlamentari che erano a bordo, «ancora non sappiamo dove sono, in tarda mattinata sapremo tutto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha auspicato «che tutto avvenga con calma e razionalità, senza alcun problema. L’importante è che nelle prossime ore non ci sia violenza, che nessuno si faccia male, che non ci siano rischi», definendo l’abbordaggio israeliano come un «blocco» più che come un «attacco».
L'alt imposto dalla Marina israeliana
«State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni». L’alt della Marina israeliana, attraverso la voce di una militare, arriva all’equipaggio della Global Sumud Flotilla intorno alle 19 e 30 ora italiana. Dopo gli 'avvertimenti' della notte di mercoledì e una giornata in cui gli attivisti si aspettavano un intervento di Israele da un momento all’altro, i primi intercettamenti si concretizzano quando la missione si trova a circa 70 miglia dalla costa di Gaza. La prima nave a essere 'abbordata' è l’Alma, l’imbarcazione alla testa della spedizione su cui a bordo c'era, tra gli altri, Greta Thunberg. Dalla diretta streaming delle barche della Flotilla si vedono gli attivisti seduti, con i giubbotti di salvataggio indosso, in attesa dei militari israeliani. Poi si interrompono le comunicazioni con la nave di testa. Dopo qualche ora, c'è la conferma da parte del ministero degli Esteri di Israele.
Gli arresti
«Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, ha fornito un «aggiornamento sulla missione» in un post su Instagram, confermando che le forze israeliane hanno intercettato 13 imbarcazioni in mare, riporta Al Jazeera.
Abukeshek ha affermato che a bordo di quelle imbarcazioni c'erano più di 201 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 partecipanti dalla Spagna, 22 dall’Italia, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia. Ha affermato che la «missione del gruppo continua» nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare «nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza». «Abbiamo circa 30 navi che stanno ancora combattendo per allontanarsi dalle navi militari delle forze di occupazione e cercare di raggiungere le coste di Gaza. Sono determinate. Sono motivate e stanno facendo tutto il possibile per rompere questo [assedio] entro le prime ore del mattino e arrivare insieme», ha spiegato
