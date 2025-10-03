Avvistati droni nella notte su una base militare in Belgio, nuovo allarme dopo Monaco. Bruxelles: "L'Europa è a rischio"

Una quindicina di droni è stata avvistata questa notte sopra l’area militare di Elsenborn, nel Belgio orientale. Lo hanno reso noto i media locali belgi citando il ministero della Difesa che sta indagando sull'incidente. La base militare di Elsenborn copre un’area totale di 28 chilometri quadrati. Si tratta di un campo di addestramento dell’esercito con una zona di sicurezza dove si svolgono esercitazioni di tiro e vengono testati anche i droni.

Ue: "I droni sul Belgio dimostrano che l'Europa è a rischio"

L’avvistamento di una quindicina di droni nella notte sopra l’area militare di Elsenborn, in Belgio, «dimostra ancora una volta che l’intera Ue è a rischio». Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per la Difesa, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa, evidenziando che Bruxelles è in contatto con gli Stati membri e "spetta a loro svolgere le indagini» per identificare l’origine e la responsabilità dietro le incursioni dei velivoli sospetti nello spazio aereo europeo.