Flotilla: liberi i 4 parlamentari italiani che facevano parte della missione e fermati in Israele

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sàar chiedendo la liberazione immediata.