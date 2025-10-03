Hamas chiede più tempo, da Trump l'ultima chance: "Ok entro domenica o sarà l'inferno"

Una proroga di due giorni. Il presidente degli Stati Uniti non concede ulteriore tempo ad Hamas per rispondere al piano per porre fine alla guerra a Gaza. In un messaggio su Truth Donald Trump ha lanciato l’ultima chance per i terroristi di Gaza: «Un accordo deve essere raggiunto entro domenica sera alle 18.00 (mezzanotte in Italia). Tutti i Paesi hanno firmato. Se questo accordo non verrà raggiunto, l’inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas. Ci sarà la pace in Medio Oriente in un modo o nell’altro», ha scritto. Solo poche ore prima il gruppo aveva dichiarato all’Afp di avere «bisogno di più tempo». Venerdì mattina, fonti egiziane hanno riferito al quotidiano libanese di Hezbollah Al-Akhbar che alti funzionari americani hanno informato gli omologhi al Cairo che «il piano di Trump è l'ultima possibilità». Facendo sapere che in caso di un rifiuto da parte dell’organizzazione islamista, a Israele sarebbe stata data carta bianca per distruggere completamente i miliziani armati nella Striscia.

«Hamas - ha scritto Trump - è stata una minaccia spietata e violenta, per molti anni, in Medio Oriente. Hanno ucciso e reso vite insopportabilmente miserabili, culminando con il massacro del 7 ottobre. Più di 25.000 'soldatì di Hamas sono già stati uccisi. La maggior parte dei restanti è circondata, intrappolata militarmente, in attesa solo del mio ordine 'vaì, per estinguere rapidamente le loro vite». "Sappiamo dove e chi siete, sarete braccati e uccisi». Parole che non lasciano spazio a rattative ed emendamenti. Secondo diverse fonti l’amministrazione Trump si rifiuta di discutere qualsiasi proposta di modifica, in particolare sul rilascio degli ostaggi entro 72 ore, i dettagli del ritiro dell’Idf e il governo del dopoguerra. I Paesi arabi stanno esercitando pressioni per attuare il piano di pace anche senza il consenso di Hamas e rifiutando l'ipotesi che possa porre un veto, ha riferito Bloomberg. A prescindere dalla risposta, il programma statunitense prenderà forma nelle aree della Striscia che secondo l’Idf sono state bonificate da terroristi e armi. Un funzionario del Golfo ha descritto il piano come «il migliore dall’inizio della guerra», aggiungendo che «nessuno è disposto a perdere l’opportunità». Qatar, Egitto e Turchia, i Paesi che ospitano i vertici di Hamas all’estero, stanno facendo pressioni mai viste prima per raggiungere un accordo. Anche sul fronte politico interno palestinese si è registrato un passaggio inaspettato, riferiscono i media israeliani.