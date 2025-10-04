A Mosca abbattuti 117 droni ucraini in una sola notte su più regioni e sul Mar Nero

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 117 droni ucraini durante la notte sopra diverse regioni russe e il Mar Nero. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. «Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 117 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 27 sulla regione di Bryansk, 16 sulla regione di Volgograd, 15 sulla regione di Kursk e sulla Repubblica di Crimea, 11 sulla regione di Rostov, 10 sulla regione di Voronezh, 8 sulla regione di Belgorod, 6 sulla regione di Leningrado, 4 sulla regione di Kaluga, 2 ciascuno sulla regione di Novgorod e sul Mar Nero e 1 sulla regione di Smolensk», ha affermato il dipartimento. Lo riferisce l’agenzia Tass