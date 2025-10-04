Chi è Sanae Takaichi, la "dama di ferro" pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone

Sanae Takaichi, conservatrice "thatcheriana" intransigente e sostenitrice della sicurezza, è pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone, nonché la prima donna, assumendo la guida del Paese, quarta economia mondiale, in un momento di insolita instabilità politica, prezzi in aumento e tensioni crescenti nella regione Asia-Pacifico. Giornalista televisiva di 64 anni passata poi in politica e con incarichi governativi di alto livello, oggi ha sconfitto altri quattro candidati, tutti uomini, conquistando la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) al governo. Questa è la sua terza candidatura alla guida del partito. E’ pronta a diventare primo ministro entro la fine del mese, succedendo a Shigeru Ishiba, che il mese scorso ha annunciato le sue dimissioni dopo meno di un anno di mandato, in seguito a due schiaccianti sconfitte parlamentari che sono costate al Partito Liberal Democratico (LDP) al governo da lungo tempo la maggioranza di coalizione in entrambe le camere legislative. Sarebbe il quarto primo ministro in cinque anni.

Takaichi è un’anomalia nella politica giapponese, dominata da generazioni di politici uomini che hanno seguito le orme dei loro padri e nonni. Nativa di Nara, nel Giappone occidentale, ha suonato la batteria in una band heavy metal durante gli anni del college e ama andare in moto e fare immersioni subacquee. E’ stata eletta al parlamento nel 1993 e ha ricoperto diversi incarichi governativi di alto livello, tra cui quello di ministro della sicurezza economica dal 2022 al 2024. Takaichi è nota per le sue posizioni dure in materia di sicurezza nazionale, difesa e immigrazione. E’ una protetta dell’ex primo ministro Shinzo Abe, il primo ministro giapponese rimasto in carica più a lungo e ideatore dell’iniziativa «Indo-Pacifico libero e aperto» che promuove il Giappone come contraltare all’ascesa economica e militare della Cina. Dopo l’assassinio di Abe nel 2022, Takaichi è diventata un punto di riferimento per l’ala più aggressiva del partito. Secondo gli esperti, la sua posizione nazionalista rischia di complicare i rapporti con la Cina e potrebbe minare i recenti sforzi del Paese per migliorare i rapporti con la Corea del Sud.