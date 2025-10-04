Zelensky: "Crudele attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka". Droni ucraini colpiscono una grande raffineria a Kirishi, nella regione di Leningrado

«Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Tutti i servizi necessari sono già sul posto e hanno iniziato a prestare assistenza alle persone. Al momento si segnalano decine di feriti. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram postando il video di un treno passeggeri in fiamme.

Colpita una raffineria di petrolio nella regione russa di Leningrado

Nella notte alcuni droni hanno colpito una raffineria di petrolio a Kirishi, nella regione russa di Leningrado, innescando un incendio che è stato poi spento. Lo hanno riferito funzionari e media locali, riporta il sito Kiyv Indipendent. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’incendio scoppiare nella raffineria di Kirishi.