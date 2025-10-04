Zelensky: "Crudele attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka". Droni ucraini colpiscono una grande raffineria a Kirishi, nella regione di Leningrado

«Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Tutti i servizi necessari sono già sul posto e hanno iniziato a prestare assistenza alle persone. Al momento si segnalano decine di feriti. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram postando il video di un treno passeggeri in fiamme.
Colpita una raffineria di petrolio nella regione russa di Leningrado
Nella notte alcuni droni hanno colpito una raffineria di petrolio a Kirishi, nella regione russa di Leningrado, innescando un incendio che è stato poi spento. Lo hanno riferito funzionari e media locali, riporta il sito Kiyv Indipendent. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’incendio scoppiare nella raffineria di Kirishi.
Il governatore regionale Alexander Drozdenko ha confermato l’attacco con drone e l’incendio, ma non ha identificato l’impianto, aggiungendo che l’incendio è stato spento.
«Le forze di difesa aerea hanno distrutto sette droni nei cieli di Kirishi. L’incendio nella zona industriale è stato spento», ha scritto Drozdenko su Telegram. Il video e le foto pubblicati da Astra, un canale russo di informazione indipendente, sembrano mostrare una grande esplosione e fiamme che si alzavano dalla raffineria. La raffineria, a oltre 800 chilometri dal confine con l’Ucraina, è una delle più grandi della Russia. E’ stata presa di mira almeno altre tre volte: a settembre e marzo di quest’anno e a marzo 2024.
Zelensky all'Ue: unica risposta efficace a tutte le sfide è l'unità
«Nei giorni scorsi, a margine del Vertice della Comunità Politica Europea, abbiamo tenuto incontri proficui con i nostri partner. L’Europa si trova oggi ad affrontare numerose sfide, ma esiste una sola risposta efficace a tutte: l’unità. Unità in ogni decisione presa per la nostra difesa collettiva». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. «L'iniziativa Purl e lo strumento Safe, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, la pressione sulla Russia e il nuovo robusto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, l’uso dei beni russi congelati e il futuro europeo di Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali: abbiamo discusso di tutti questi temi in dettaglio con ogni leader e contiamo sul loro pieno sostegno». «Abbiamo anche affrontato progetti bilaterali pertinenti con ciascuno di loro. L’Europa deve essere protetta da qualsiasi minaccia. Solo un’azione congiunta e sforzi congiunti possono garantire una vera sicurezza. Sono grato a tutti coloro che comprendono questo concetto e sono disposti a impegnarsi in questo senso» conclude il presidente.
