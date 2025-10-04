Netanyahu: "Hamas sarà smantellato, costretto a ok sul piano. Ostaggi presto a casa"

Stati Uniti e Israele limiteranno i negoziati a pochi giorni. Poi Hamas verrà smantellato, militarmente o politicamente. Hamas è stato costretto ad accettare il piano Trump. Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato. Spero di potervi annunciare il rilascio di tutti i nostri ostaggi, in un colpo solo». All’indomani della risposta «aperta» di Hamas al piano di Donald Trump, il premier Benyamin Netanyahu parla alla nazione con un videomessaggio registrato in ebraico e diffuso a media e tv. Per spiegare l'accelerazione delle ultime ore agli israeliani e confermare le sue linee rosse alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto.

«Al fine di restituire i restanti 48 ostaggi, qualche settimana fa ho ordinato all’Idf di entrare nella roccaforte più importante di Hamas, Gaza City. Allo stesso tempo, ho coordinato con il Presidente Trump e il suo team una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione in un istante: invece di Israele isolato, è Hamas ad essere isolata», ha assicurato. Poco prima anche il ministro degli Esteri Gideon Sàar aveva rivendicato che lo schema americano per la pace «non è stato imposto a Israele, ma è in larga misura un’iniziativa israeliana».