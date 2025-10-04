Il fiume umano di Roma per il corteo pro Gaza: "Siamo un milione". Bloccati due gruppi di manifestanti: 200 identificati

Roma si è fermata. Strade bloccate, mezzi pubblici deviati e una folla imponente che ha invaso la città: secondo gli organizzatori, sono un milione le persone scese in piazza oggi per il corteo nazionale a sostegno della Palestina.

Il corteo, partito in mattinata, è arrivato a piazza San Giovanni, cuore della manifestazione, dove dal palco è risuonato l’annuncio: «Roma è bloccata. Tutta. Siamo un milione di persone per la Palestina. Abbiamo bloccato tutto. L’Italia sa da che parte stare». Gli organizzatori hanno ribadito di voler rappresentare «tutta l’Italia» e di sentirsi parte della «resistenza palestinese». Subito dopo, la piazza ha intonato un coro contro l’esecutivo: «Governo Meloni dimissioni».

Secondo le stime della Questura, invece, alla manifestazione hanno partecipato circa 250 mila persone. Nella mattinata, durante i servizi di prevenzione, erano stati effettuati dei controlli su alcuni mezzi di trasporto diretti alla Capitale all’esito dei quali sono stati identificati e denunciati numerosi soggetti che portavano con sè mazze e armi improprie