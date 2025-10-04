Il fiume umano di Roma per il corteo pro Gaza: "Siamo un milione". Bloccati due gruppi di manifestanti: 200 identificati

Roma si è fermata. Strade bloccate, mezzi pubblici deviati e una folla imponente che ha invaso la città: secondo gli organizzatori, sono un milione le persone scese in piazza oggi per il corteo nazionale a sostegno della Palestina.
Il corteo, partito in mattinata, è arrivato a piazza San Giovanni, cuore della manifestazione, dove dal palco è risuonato l’annuncio: «Roma è bloccata. Tutta. Siamo un milione di persone per la Palestina. Abbiamo bloccato tutto. L’Italia sa da che parte stare». Gli organizzatori hanno ribadito di voler rappresentare «tutta l’Italia» e di sentirsi parte della «resistenza palestinese». Subito dopo, la piazza ha intonato un coro contro l’esecutivo: «Governo Meloni dimissioni».
Secondo le stime della Questura, invece, alla manifestazione hanno partecipato circa 250 mila persone. Nella mattinata, durante i servizi di prevenzione, erano stati effettuati dei controlli su alcuni mezzi di trasporto diretti alla Capitale all’esito dei quali sono stati identificati e denunciati numerosi soggetti che portavano con sè mazze e armi improprie
Alla manifestazione hanno preso parte anche diversi esponenti del Partito Democratico. Presenti il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado, reduci dall’esperienza della “Flotilla” e dal fermo da parte delle autorità israeliane nei giorni scorsi. Con loro anche Marco Furfaro e Marta Bonafoni, membri della segreteria nazionale del PD, oltre al deputato Gianni Cuperlo.
Gli scontri
Nonostante il clima inizialmente pacifico, nel tardo pomeriggio la situazione è cambiata. Un gruppo di circa cento persone incappucciate e vestite di nero si è staccato dal corteo principale e ha tentato di deviare verso Santa Maria Maggiore. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, attivando gli idranti per bloccare l’avanzata. Sono seguite cariche di alleggerimento e momenti di forte tensione, con bottiglie e oggetti lanciati contro gli agenti. Un secondo gruppo di manifestanti, circa un centinaio, è stato invece intercettato e disperso in via Lanza, non lontano dalla basilica. Secondo le prime informazioni, circa duecento persone sono state identificate dalle forze dell’ordine per gli episodi di violenza avvenuti in serata. A fronte di un complessivo svolgimento dell’iniziativa che è risultato regolare, il gruppo di circa 200 individui travisati appartenenti ai collettivi antagonisti hanno tentato a più riprese e in ogni modo di raggiungere il centro storico: gli stessi sono stati isolati, bloccati e identificati. Alcuni manifestanti hanno posizionato anche cassonetti al centro della carreggiata verso Santa Maria Maggiore e lanciato di fumogeni verso le forze dell’ordine, incendiando un’auto. Le forze dell’ordine sono in tenuta antisommossa.
La città paralizzata
Durante tutta la giornata, il traffico romano è andato in tilt: molte arterie principali sono state chiuse o presidiate, e il servizio dei mezzi pubblici ha subito forti rallentamenti. Le autorità comunali hanno invitato i cittadini a evitare gli spostamenti non necessari. Il corteo, uno dei più partecipati degli ultimi anni nella Capitale, ha voluto lanciare un messaggio politico forte: solidarietà al popolo palestinese e critica alla linea del governo italiano nei confronti del conflitto in Medio Oriente. Nonostante le tensioni, la maggior parte dei partecipanti ha sfilato pacificamente, tra bandiere, cartelli e canti che invocavano la fine della guerra e il riconoscimento dello Stato di Palestina.
