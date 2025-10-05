Flotilla e veleni, da Israele: “Greta Thunberg maltrattata? Menzogne”

Il ministero degli Esteri israeliano ha smentito che Greta Thunberg e gli altri membri della Global Sumud Flotilla siano stati maltrattati durante la detenzione. «Sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente rispettati», ha scritto il ministero degli Esteri su X.

«E' interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia. Greta non si è lamentata con le autorità israeliane di nessuna di queste accuse assurde e infondate, perchè non si sono mai verificate», si legge ancora nel post