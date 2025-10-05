Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come «ossatura» del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo annuncia l’Eliseo. Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi.

Il premier francese Sebastien Lecornu chiede ai suoi ministri di essere «negoziatori e di trovare compromessi con tutti i parlamentari». Una richiesta, quella di Lecornu, segnata dal fatto che è privo della maggioranza all’Assemblea nazionale e minacciato di censura dall’opposizione. Questo governo «assomiglia alla base comune" della destra e del centro della precedente coalizione di governo e «unisce la stabilità», poiché «alcuni attori e amministrazioni hanno bisogno di continuità», e il «rinnovamento, dato che dei ministri nominati oggi, un terzo» di loro «non apparteneva al governo precedente», sostiene Lecornu tramite il suo entourage. Il suo «primo obiettivo sarà quello di far approvare un bilancio per la Francia entro la fine dell’anno» e di «guidare alcuni grandi progetti di interesse nazionale per i nostri concittadini», ha aggiunto la stessa fonte.