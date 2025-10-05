Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Gaza, Hamas chiede l'avvio immediato dello scambio di ostaggi e prigionieri

Gaza, Hamas chiede l’avvio immediato dello scambio di ostaggi e prigionieri

di

Israeli army self-propelled artillery Howitzers are stationed at a position along the border with the Gaza Strip in southern Israel on September 30, 2025. The US president on September 29 laid out a plan to end the war in Gaza and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he backed the proposal. The two allies demanded approval by Hamas, whose October 7, 2023 attack triggered a massive Israeli offensive, with Netanyahu warning he will "finish the job" if Hamas says no. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Si intensificano i contatti per un possibile accordo tra Hamas e Israele, mentre i negoziatori delle due parti si sono incontrati in Egitto per una nuova tornata di colloqui considerati cruciali per porre fine a una guerra che dura ormai da quasi due anni.

Un alto funzionario di Hamas, citato dall’agenzia AFP, ha dichiarato che il movimento islamista «è molto interessato a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare immediatamente il processo di scambio dei prigionieri in base alle condizioni sul campo».

L’appello giunge mentre sul terreno la situazione resta tesa e la comunità internazionale intensifica gli sforzi diplomatici per favorire una tregua stabile e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza.

