Gaza, Hamas chiede l’avvio immediato dello scambio di ostaggi e prigionieri

Si intensificano i contatti per un possibile accordo tra Hamas e Israele, mentre i negoziatori delle due parti si sono incontrati in Egitto per una nuova tornata di colloqui considerati cruciali per porre fine a una guerra che dura ormai da quasi due anni.
Un alto funzionario di Hamas, citato dall’agenzia AFP, ha dichiarato che il movimento islamista «è molto interessato a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare immediatamente il processo di scambio dei prigionieri in base alle condizioni sul campo».
L’appello giunge mentre sul terreno la situazione resta tesa e la comunità internazionale intensifica gli sforzi diplomatici per favorire una tregua stabile e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza.
