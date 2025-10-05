Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Zelensky: "Cinque morti". In volo jet polacchi per garantire la sicurezza aerea

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli, vicino al confine polacco.

Zelensky: "50 missili e 500 droni dalla Russia: 5 morti"

Il nuovo massiccio attacco notturno delle forze russe ha provocato almeno 5 morti in Ucraina, A riferirlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky. «Questa notte l’Ucraina è stata nuovamente sotto un attacco combinato russo: più di 50 missili e circa 500 droni d’attacco», ha scritto su Telegram. Nel mirino «le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad», ha spiegato, e delle «circa 10 persone ferite a causa dell’attacco, purtroppo cinque sono morte».

"Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa" ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni "di natura preventiva" che "mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata".

L'Aeronautica Militare ucraina ha lanciato l'allarme per l'avvicinamento di droni russi in diverse regioni dell'Ucraina. A Zaporizhzhia appunto una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti, ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov.