Palloni aerostatici su Vilnius, scatta l'allarme e l'aeroporto viene chiuso per alcune ore: gli oggetti volanti trasportavano sigarette di contrabbando

L’aeroporto di Vilnius è stato chiuso per qualche ora questa notte, e subisce ancora disagi, per l’ingresso di una serie di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia, che secondo le autorità lituane avrebbero trasportato sigarette di contrabbando. La sospensione del traffico aereo è scattata poco dopo le 22 di sabato sera, dopo che i radar hanno rilevato diversi oggetti volanti diretti verso l'aeroporto e per motivi di sicurezza è stato deciso di bloccare tutti i decolli e gli atterraggi fino alle 4:50 del mattino.

Secondo il Centro nazionale lituano di gestione delle crisi, in totale sono stati individuati 25 palloni nell’area di confine, due dei quali direttamente sopra lo scalo della capitale, riferiscono diversi media locali. Sette sono stati recuperati e trasportavano complessivamente circa 12.000 pacchetti di sigarette.

La chiusura ha provocato la cancellazione o il dirottamento di circa 30 voli, con disagi per quasi 6.000 passeggeri, ha stimato l’aeroporto di Vilnius. Alcuni aerei diretti nello scalo sono stati fatti atterrare in Lettonia e in Polonia, mentre altri, come un volo in arrivo da Copenaghen, sono rientrati all’aeroporto di partenza.