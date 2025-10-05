Trump apre a qualche cambiamento in piano di pace. Hamas ha iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi

Parlando con i reporter, Donald Trump non ha escluso qualche cambiamento nei negoziati con Hamas. Alla domanda sulla flessibilità con il piano di Hamas, ha risposto che «non abbiamo bisogno di flessibilità, perché praticamente tutti sono d’accordo. Ma ci saranno sempre alcuni cambiamenti».

«Ma il piano di Hamas - ha aggiunto - è incredibile. Avrete la pace, se ci pensate, pace in Medio Oriente per la prima volta. E dicono, davvero, dopo 3.000 anni. Quindi sono molto onorato di esserne una parte importante. Guardate, hanno combattuto per avere un piano per anni. Noi riotteniamo gli ostaggi quasi immediatamente».

I negoziati sull'accordo di pace a Gaza «stanno andando bene. Le negoziazioni sono in corso proprio adesso - probabilmente ci vorranno un paio di giorni».

Intanto, una fonte di Hamas ha riferito al canale saudita Al-Arabiya che gli agenti di Hamas a Gaza hanno iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi morti in tutta la Striscia: l’organizzazione chiede a Israele di interrompere gli attacchi aerei in modo da poter portare a termine il compito. Secondo le fonti, il trasferimento delle salme richiederà del tempo e su questo punto gli americani sono flessibili. Hamas, aggiungono le fonti dell’emittente, avrebbe ricevuto garanzie americane che impongono a Israele di non riprendere la guerra e di ritirare le forze dell’IDF dalla Striscia.