Trump: "Hamas sarà annientato se non cede il potere a Gaza. Bibi d'accordo su stop ai bombardamenti e al piano di pace"

Hamas subirà una «distruzione completa» se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza: lo ha detto Donald Trump in una intervista alla Cnn.

«Sì, Bibi è d’accordo": Donald Trump ha risposto così quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu fosse d’accordo nell’interrompere i bombardamenti a Gaza e sostenere la visione più ampia degli Stati Uniti per la pace nella Striscia.

Il conduttore Jake Tapper ha incalzato Donald Trump sulla reazione di Hamas alla sua proposta di cessate il fuoco in 20 punti, citando l’interpretazione del senatore repubblicano Lindsey Graham, secondo cui il gruppo palestinese avrebbe di fatto respinto il piano, insistendo su «nessuno smantellamento, mantenere Gaza sotto controllo palestinese e collegare il rilascio degli ostaggi a negoziati».

«Ha torto?» ha chiesto Tapper. «Lo scopriremo. Solo il tempo lo dirà!!!» ha risposto Trump, aggiungendo di aspettarsi presto chiarezza se Hamas sia realmente impegnato per la pace.