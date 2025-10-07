Francia, ultima chance per Lecornu: Macron gli affida i negoziati finali. Oggi prime convocazioni

Il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato 48 ore di tempo per trovare una soluzione alla crisi politica che attraversa il Paese, ha convocato «ciascuna delle forze politiche» a Matignon tra oggi pomeriggio e domani mattina: è quanto si legge in una nota diffusa dai servizi del primo ministro dimissionario.
Secondo la nota diffusa da Matignon, rilanciata dai media, Lecornu vuole «concentrare le discussioni» su due punti: l’adozione del bilancio e il futuro della Nuova Caledonia. In un comunicato stampa, l’ufficio del primo ministro ha dichiarato, a seguito della riunione dei membri del 'socle commun’(forze della coalizione al potere), che «il primo ministro uscente ha proposto di concentrare le discussioni su due priorità vincolanti per l’intera classe politica: l’adozione di un bilancio per lo Stato e per la previdenza sociale oltre al futuro della Nuova Caledonia.
«Tutti hanno concordato su queste due questioni urgenti, con la volontà comune di trovare una soluzione rapida. E’ seguita una discussione sull'emergenza di bilancio e sui parametri di un possibile compromesso con l’opposizione», ha evidenziato Matignon.
Le Pen declina invito Lecornu a consultazioni
Marine Le Pen e Jordan Bardella hanno declinato l’invito del premier Sebastien Lecornu a consultazioni a Matignon. Lo riferiscono i media francesi.
Sopo che il presidente Emmanuel Macron gli ha dato 48 ore di tempo per cercare di salvare il governo, Lecornu ha deciso di convocare tra questo pomeriggio e domani mattina tutte le forze politiche.
«Questi ennesimi negoziati non mirano più a tutelare gli interessi del popolo francese, ma quelli dello stesso Presidente della Repubblica», si legge in una nota del Rassemblement National.
Per questo, si spiega ancora, Le Pen e Bardella «ribadiscono la loro richiesta di scioglimento dell’Assemblea Nazionale».
Caricamento commenti
Commenta la notizia