Francia, ultima chance per Lecornu: Macron gli affida i negoziati finali. Oggi prime convocazioni

Il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato 48 ore di tempo per trovare una soluzione alla crisi politica che attraversa il Paese, ha convocato «ciascuna delle forze politiche» a Matignon tra oggi pomeriggio e domani mattina: è quanto si legge in una nota diffusa dai servizi del primo ministro dimissionario.

Secondo la nota diffusa da Matignon, rilanciata dai media, Lecornu vuole «concentrare le discussioni» su due punti: l’adozione del bilancio e il futuro della Nuova Caledonia. In un comunicato stampa, l’ufficio del primo ministro ha dichiarato, a seguito della riunione dei membri del 'socle commun’(forze della coalizione al potere), che «il primo ministro uscente ha proposto di concentrare le discussioni su due priorità vincolanti per l’intera classe politica: l’adozione di un bilancio per lo Stato e per la previdenza sociale oltre al futuro della Nuova Caledonia.