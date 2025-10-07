Guerra in Ucraina: con Tomahawk 2mila obiettivi russi a tiro

Se il presidente Usa Donald Trump decidesse di fornire all’Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio, ciò potrebbe infliggere danni significativi alle strutture che riforniscono l’esercito russo. In particolare, potrebbero essere presi di mira l’impianto di produzione di droni di Shahed e numerosi aeroporti militari.

I missili Tomahawk richiesti da Volodymyr Zelensky a Trump sono disponibili in varianti con una gittata di 2.500 e 1.600 chilometri. Gli esperti del gruppo di ricerca americano Institute for the Study of War (Isw) hanno calcolato che i primi avrebbero nel loro raggio d’azione almeno 1.945 installazioni militari russe, mentre i secondi ne avrebbero almeno 1.655.

Isw, come riporta il Moscow Times, ritiene che l’Ucraina potrebbe probabilmente interrompere le operazioni dell’esercito russo al fronte prendendo di mira le retrovie che lo riforniscono di armi e supportano le operazioni offensive. Ad esempio, potrebbe essere preso di mira lo stabilimento nella Zona economica speciale di Alabuga, in Tatarstan, che ha avviato la produzione di massa di droni Shahed. Anche le basi aeree potrebbero essere obiettivi prioritari: 76 di esse sono nel raggio d’azione dei Tomahawk a più lungo raggio, mentre 67 potrebbero essere colpite da quelli a corto raggio. I bombardieri strategici decollano da una di queste basi, Engels-2 nella regione di Saratov, per lanciare missili da crociera sull'Ucraina.