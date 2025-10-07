La sindaca Iris Stalzer accoltellata in Germania, la polizia ferma il figlio 15enne

A Herdecke, nel nord-ovest della Germania, la polizia tedesca ha portato via il figlio adottivo di 15 anni della sindaca Iris Stalzer, accoltellata a più riprese e ora in pericolo di vita. Lo riferisce il quotidiano tedesco Build, citando fonti di polizia.

La neoeletta sindaca della città della Renania Settentrionale-Vestfalia ha riportato gravi traumi addominali e alla schiena, punti in cui è stata accoltellata. Al momento dell’aggressione avvenuta fuori dall’abitazione, si trovavano in casa il figlio adottivo 15enne, appena portato via dalla polizia, e la figlia adottiva 17enne. Accoltellata per strada, la 57enne Stalzer è riuscita a trascinarsi dentro casa e i suoi figli hanno chiamato i soccorsi. Le immagini pubblicate da Build mostrano il ragazzo ammanettato e ricoperto da una tuta forense sopra i suoi vestiti per evitare che tracce ed eventuali prove venissero inquinate.

Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dalla polizia intervenuta sul luogo dell’aggressione, il figlio 15enne ha inizialmente riferito agli inquirenti che la madre era stata aggredita per strada da diversi uomini. Per questo motivo era scattata una caccia all’uomo.

Sempre secondo Build, i medici stanno lottando per salvare la vita alla sindaca socialdemocratica, eletta lo scorso 28 settembre a Herdecke.