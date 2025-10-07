L'inviato Usa Steve Witkoff arriva in Egitto, Hamas apre al disarmo. Trump: "Reale chance di pace"

Il negoziato di Sharm El-Sheikh sul futuro di Gaza è andato avanti anche nel secondo anniversario del massacro del 7 ottobre, data marchiata a fuoco nella coscienza collettiva israeliana. E le prime indicazioni dei mediatori, condivise dalla fazione palestinese, hanno confermato un «clima positivo» nei colloqui indiretti con Israele per trovare un punto di incontro sul piano Trump. Dopo i primi due round a livello tecnico, l’attesa ora si concentra sull'imminente ingresso in campo di negoziatori di più alto livello, come l’inviato Usa Steve Witkoff ed il premier qatarino, mentre la Casa Bianca continua a scommettere su un’intesa a breve. La road map per la pace resta comunque lastricata di insidie. Da quanto emerso finora dall’Egitto, Hamas sarebbe pronto al disarmo ma non ad accettare Tony Blair alla guida di un’amministrazione internazionale della Striscia. Tra i nodi da sciogliere anche i tempi e i modi del ritiro dell’Idf e i nomi dei detenuti palestinesi da inserire come contropartita per gli ostaggi.

«Hamas ha accettato cose molto importanti» ed anche "Netanyahu è stato molto positivo», ha sottolineato Trump parlando della sua iniziativa in 20 punti per porre fine a due anni di guerra. «Tutte le parti spingono per un accordo», gli ha fatto eco un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, pur esprimendo cautela sugli esiti del negoziato. E se il governo israeliano continua a non far trapelare nulla, tenendo coperte le sue carte, dal campo palestinese sono filtrati alcuni elementi. Rispetto alle richieste americane, Hamas direbbe sì a "consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese». Resta invece la netta bocciatura all’idea di un «comitato di transizione internazionale» guidato dall’ex premier britannico Blair, odiato in molti Paesi arabi per il suo sostegno alla guerra di George Bush in Iraq. Per la futura «gestione di Gaza" il movimento islamista immagina di «negoziare con l’Anp": una trattativa, tra le diverse anime palestinesi, che sarebbe parallela a quella condotta con Israele su tutto il resto.