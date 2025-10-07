Mattarella visiterà la base Amari, le sentinelle italiane dell'est: top gun e radar della missione Nato al confine con la Russia

La presenza del presidente della Repubblica italiano in questa base ha un alto valore simbolico e ben rientra nel pensiero del capo dello Stato di instancabile vicinanza all’Ucraina. Sergio Mattarella, che fu anche ministro della Difesa dal 1999 al 2001, porterà la sua vicinanza ai top gun italiani a a tutti i militari altamente specializzati che in queste settimane operano in un contesto rischiosissimo che richiede velocità e sangue freddo.

Poco più di 200 chilometri dal confine russo che equivalgono a circa due minuti di volo per un jet supersonico. La base militare di Amari è collocata in Estonia e rappresenta un avamposto strategico per la Nato sempre più alle prese con le provocazioni russe che si manifestano con droni ed anche, come accaduto lo scorso 19 settembre, con l'entrata di Mig russi nel territorio estone.

Tra radar, come il Kronos del sistema missilistico antiaereo italiano Samp-T, ed aerei spia, operano ad Amari circa 100 militari italiani guidati dal colonnello Gaetano Farina, in passato comandante delle Frecce tricolori.

La forza aerea italiana è presente con mezzi e personale provenienti dal 32esimo stormo di Amendolara e dal sesto stormo di Ghedi e fa parte della Task Force Air - 32nd Wing: è responsabile delle operazioni di pattugliamento ed intercettazione aerea sotto il coordinamento Nato del Combined Air Operations Centre (CAOC) di Uedem, in Germania.

Proprio da questa base lo scorso 19 settembre la sirena d’allerta ha risuonato negli hangar - per l’ennesima volta in meno di due mesi - facendo scattare i piloti per il decollo d’urgenza dei loro due F35 in una manciata di minuti.

Ai due top gun italiani, che durante la missione vivono giorno e notte in un’area del capannone sempre vestiti in tuta, bastano pochi istanti per coordinarsi con l’aiuto di altri dieci uomini, indossare i caschi e attivare le turbine.