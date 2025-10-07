Mattarella visiterà la base Amari, le sentinelle italiane dell'est: top gun e radar della missione Nato al confine con la Russia

Poco più di 200 chilometri dal confine russo che equivalgono a circa due minuti di volo per un jet supersonico. La base militare di Amari è collocata in Estonia e rappresenta un avamposto strategico per la Nato sempre più alle prese con le provocazioni russe che si manifestano con droni ed anche, come accaduto lo scorso 19 settembre, con l'entrata di Mig russi nel territorio estone.
Sarà questo ultimo avamposto dell’Europa al confine della Russia ad essere visitato da Sergio Mattarella il prossimo 10 ottobre nell’ambito di una visita in Estonia per un vertice informale di capi di Stato europei che si svolgerà nella capitale Tallin.
La presenza del presidente della Repubblica italiano in questa base ha un alto valore simbolico e ben rientra nel pensiero del capo dello Stato di instancabile vicinanza all’Ucraina. Sergio Mattarella, che fu anche ministro della Difesa dal 1999 al 2001, porterà la sua vicinanza ai top gun italiani a a tutti i militari altamente specializzati che in queste settimane operano in un contesto rischiosissimo che richiede velocità e sangue freddo.
Tra radar, come il Kronos del sistema missilistico antiaereo italiano Samp-T, ed aerei spia, operano ad Amari circa 100 militari italiani guidati dal colonnello Gaetano Farina, in passato comandante delle Frecce tricolori.
La forza aerea italiana è presente con mezzi e personale provenienti dal 32esimo stormo di Amendolara e dal sesto stormo di Ghedi e fa parte della Task Force Air - 32nd Wing: è responsabile delle operazioni di pattugliamento ed intercettazione aerea sotto il coordinamento Nato del Combined Air Operations Centre (CAOC) di Uedem, in Germania.
Proprio da questa base lo scorso 19 settembre la sirena d’allerta ha risuonato negli hangar - per l’ennesima volta in meno di due mesi - facendo scattare i piloti per il decollo d’urgenza dei loro due F35 in una manciata di minuti.
Ai due top gun italiani, che durante la missione vivono giorno e notte in un’area del capannone sempre vestiti in tuta, bastano pochi istanti per coordinarsi con l’aiuto di altri dieci uomini, indossare i caschi e attivare le turbine.
Volano superando la velocità del suono e in pochi secondi si avvicinano ai velivoli chiamati 'zombiè, vale a dire aerei non identificati. Dalla base estone non decollano solo gli F35. In precedenza i militari italiani avevano intercettato dei droni russi nello spazio polacco, stavolta con un altro velivolo, il cosiddetto 'Caew', una sorta di aereo radar che acquisisce quotidianamente tracce in volo.
Il presidente Mattarella, prima della visita alla base militare, parteciperà al tradizionale vertice di Arraiolos, un formato informale di consultazione che raccoglie diversi capi di Stato europei. La presidenza estone ha indirizzato le discussioni su due grandi temi: l’intelligenza artificiale e la sicurezza globale.
Ma l’attenzione dei leader sarà tutta puntata alla crisi ucraina che tanto preoccupa i piccoli Paesi Baltici visto l’evidente diminuzione dell’attenzione americana a quest’area del mondo.
