Spagna, italiana uccisa a Formentera: autopsia esclude violenza

La 45enne italiana uccisa a Formentera non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell’autopsia. La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra (Cuneo) «non è stata dovuta a un atto violento», recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri esami richiesti per determinare la causa esatta del decesso.

L’uomo italiano arrestato, il compagno della vittima, il 51enne Ivan Sauna, è stato portato questa mattina davanti al tribunale competente di Ibiza. La donna è stata trovata morta nella sua abitazione nella cittadina di Es Pujols, a Formentera, domenica intorno alle 8:30. Squadre della polizia giudiziaria e il laboratorio di analisi criminalistica del comando di Palma sono stati inviati sull'isola per indagare sulle cause dell’incidente. Sebbene inizialmente si ritenesse si trattasse di un sospetto caso di violenza di genere, la Guardia Civil ha chiarito ieri che non si escludeva alcuna ipotesi, in attesa dei risultati dell’autopsia.