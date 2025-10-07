Trump: "C'è una reale possibilità di pace per Gaza. La guerra Ucraina più difficile da risolvere"

Donald Trump è convinto che esista una «reale possibilità» di un accordo di pace a Gaza. "Abbiamo una reale possibilità di farcela", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, accanto al primo ministro canadese Mark Carney, aggiungendo che negoziatori statunitensi stanno partecipando ai colloqui indiretti tra negoziatori di Hamas e israeliani.

«Pensavo sarebbe stata la più facile e invece è più difficile del Medio Oriente». ha aggiunto il capo della Casa Bianca proposito della guerra in Ucraina ribadendo di "essere stato molto deluso da Putin".

Trump ha inviato oggi una lettera alle famiglie degli ostaggi in cui li ringrazia di averlo candidato al Nobel per la pace e di essere "deciso a riportare a casa tutti gli ostaggi e ad assicurare la totale distruzione di Hamas, affinché questi atti orribili non si ripetano mai più». «Queste scene indicibili sono rimaste impresse nella nostra memoria e non le dimenticheremo mai», aggiunge. «Sappiate che restiamo fermamente impegnati a porre fine sia a questo conflitto sia alle ondate di antisemitismo, sia in patria che all’estero», si legge nella lettera.