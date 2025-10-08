A Parigi riunione su Gaza con europei, arabi e Usa. Israele: "Riunione dannosa e ipocrita"

Mentre in Egitto accelerano i colloqui indiretti tra Hamas e Israele sull'attuazione del piano Trump, a Parigi si riuniscono i ministri degli Esteri dei Paesi europei, arabi e degli Stati Uniti. Obiettivo, spiegano fonti diplomatiche francesi, è sottolineare il sostegno al piano americano, «precisare le modalità di un impegno collettivo», e rimarcare «la volontà di lavorare insieme per rendere operativi i principali parametri del 'giorno dopò» il cessate il fuoco a Gaza.
I temi sul tavolo saranno la Forza internazionale di stabilizzazione (Isf), la governance transitoria della Striscia, gli aiuti umanitari e la ricostruzione, il disarmo di Hamas e il sostegno all’Autorità nazionale palestinese e alle forze di sicurezza palestinesi, riferiscono le stesse fonti. Oltre alla Francia e all’Arabia Saudita - promotrici lo scorso settembre della «Dichiarazione di New York» sulla soluzione dei due Stati - prenderanno parte alla riunione l'Italia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, per l’Europa; l’Egitto, il Qatar, gli Emirati e la Giordania per i Paesi arabi; poi ancora, Indonesia, Canada e Turchia che intendono partecipare attivamente alla missione di stabilizzazione a Gaza dopo la guerra. Il tutto in stretto collegamento con gli Stati Uniti e lo stesso Israele.
A Parigi è infatti atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio. Per l’Italia sarà presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nell’annunciare nei giorni scorsi la riunione - che si aprirà nel pomeriggio - aveva dichiarato che con il piano Trump «si è accesa la luce della speranza». «Adesso - aveva spiegato - bisognerà entrare nei dettagli e vedere cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare. Noi sosteniamo con grande forza" il piano Trump, «come stanno facendo anche tutti gli altri Paesi europei, penso alla Germania e la Francia». L’Italia ha già dato la propria disponibilità a contribuire alla futura Forza internazionale di stabilizzazione prevista dal piano e a inviare i Carabinieri.
La reazione di Israele
Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar critica su X la nuova iniziativa di Parigi, di tenere domani una riunione sul futuro di Gaza, definendola «inutile e dannosa come le precedenti», soprattutto "nel momento delicato dei negoziati di Sharm el-Sheikh», bollandola come «un tentativo del presidente Macron di distogliere l’attenzione dai suoi problemi interni a spese di Israele» e sperando che «la mossa del governo francese non danneggi i negoziati critici per la liberazione degli ostaggi, come accaduto in passato». Saar accusa inoltre la Francia di "ipocrisia straordinaria», per i doppi standard usati su Ucraina e Israele.
Secondo il ministro israeliano, il fatto che la cosiddetta Dichiarazione di New York, promossa da Francia e Arabia Saudita all’assemblea generale dell’Onu, riceva un riconoscimento simile al piano Trump «dimostra un tentativo di ostacolarne l’attuazione». Sàar ha poi definito «particolarmente provocatoria» la decisione di invitare governi «apertamente ostili a Israele, come quello di Sánchez», a discutere delle questioni israeliane. "I partecipanti possono discutere di ciò che vogliono - ha aggiunto Sàar - ma nessun accordo su Gaza potrà essere raggiunto senza il consenso di Israele».
Concludendo il post, ha accusato la Francia di «ipocrisia straordinaria», ricordando che Parigi aveva coniato il principio 'Il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza l’Ucrainà. "Un altro esempio di doppi standard - ha scritto il ministro - ribadendo: 'Nulla su Israele senza Israele. Israele non accetterà l’internazionalizzazione del conflittò.
