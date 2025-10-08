A Parigi riunione su Gaza con europei, arabi e Usa. Israele: "Riunione dannosa e ipocrita"

I temi sul tavolo saranno la Forza internazionale di stabilizzazione (Isf), la governance transitoria della Striscia, gli aiuti umanitari e la ricostruzione, il disarmo di Hamas e il sostegno all’Autorità nazionale palestinese e alle forze di sicurezza palestinesi, riferiscono le stesse fonti. Oltre alla Francia e all’Arabia Saudita - promotrici lo scorso settembre della «Dichiarazione di New York» sulla soluzione dei due Stati - prenderanno parte alla riunione l'Italia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l’Alta rappresentante Ue , Kaja Kallas, per l’Europa; l’Egitto, il Qatar, gli Emirati e la Giordania per i Paesi arabi; poi ancora, Indonesia, Canada e Turchia che intendono partecipare attivamente alla missione di stabilizzazione a Gaza dopo la guerra. Il tutto in stretto collegamento con gli Stati Uniti e lo stesso Israele.

Mentre in Egitto accelerano i colloqui indiretti tra Hamas e Israele sull'attuazione del piano Trump, a Parigi si riuniscono i ministri degli Esteri dei Paesi europei, arabi e degli Stati Uniti. Obiettivo, spiegano fonti diplomatiche francesi, è sottolineare il sostegno al piano americano, «precisare le modalità di un impegno collettivo», e rimarcare «la volontà di lavorare insieme per rendere operativi i principali parametri del 'giorno dopò» il cessate il fuoco a Gaza.

A Parigi è infatti atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio. Per l’Italia sarà presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nell’annunciare nei giorni scorsi la riunione - che si aprirà nel pomeriggio - aveva dichiarato che con il piano Trump «si è accesa la luce della speranza». «Adesso - aveva spiegato - bisognerà entrare nei dettagli e vedere cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare. Noi sosteniamo con grande forza" il piano Trump, «come stanno facendo anche tutti gli altri Paesi europei, penso alla Germania e la Francia». L’Italia ha già dato la propria disponibilità a contribuire alla futura Forza internazionale di stabilizzazione prevista dal piano e a inviare i Carabinieri.

La reazione di Israele

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar critica su X la nuova iniziativa di Parigi, di tenere domani una riunione sul futuro di Gaza, definendola «inutile e dannosa come le precedenti», soprattutto "nel momento delicato dei negoziati di Sharm el-Sheikh», bollandola come «un tentativo del presidente Macron di distogliere l’attenzione dai suoi problemi interni a spese di Israele» e sperando che «la mossa del governo francese non danneggi i negoziati critici per la liberazione degli ostaggi, come accaduto in passato». Saar accusa inoltre la Francia di "ipocrisia straordinaria», per i doppi standard usati su Ucraina e Israele.