Bimba di 3 anni sparita in Francia, sospetti sul padre della piccola: caccia a una Peugeot

Il sistema di allerta per rapimento attivato ieri sera ad Alençon (Orne) nella Francia settentrionale per la sparizione di una bambina di 3 anni è stato revocato stamattina, sebbene la piccola non sia stata ancora ritrovata. Lo ha ha annunciato il ministero della Giustizia. «Con decisione della procura di Alençon, l’allerta per rapimento è stata revocata», ha dichiarato il ministero, aggiungendo che «le indagini proseguono».

La bambina, di nome Khuslen e di origine mongola, è stata rapita lunedì sera, secondo l’allerta emessa ieri. La procura non ha immediatamente fornito ulteriori dettagli sui motivi della revoca della procedura. Il presunto rapitore della bambina, il padre, potrebbe essere fuggito a bordo di una Peugeot 308 bianca, secondo le informazioni diffuse martedì sera. La bambina, con «pelle scura», «occhi e capelli neri» e "una macchia sulla fronte», indossava «un vestito grigio, un ciuccio e un pupazzo di Topolino» al momento dell’incidente, si legge nell’allerta, che descriveva il presunto rapitore con «una grande macchia rossa sul collo» e vestito con «un maglione verde» e scarpe da ginnastica.