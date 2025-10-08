Gaza, due anni di attacchi: oltre 67mila morti e un Paese in macerie. La diplomazia tenta il cessate il fuoco

La sera dell’8 ottobre 2023, all’indomani del devastante attacco di Hamas costato la vita a 1.200 persone, il governo israeliano proclama formalmente la guerra al gruppo militante palestinese. Per la Striscia e i suoi due milioni di abitanti si aprono le «porte dell’inferno» promesse da Israele: da allora, sull'enclave palestinese piovono quasi ininterrottamente bombe, mentre l’esercito lancia un’invasione di terra massiccia, che costringe centinaia di migliaia di persone a sfollare.

Due anni dopo, Gaza è ridotta a un ammasso di macerie. Il bilancio parla di almeno 67mila morti e più di 168mila feriti, tra cui un gran numero di amputati. Tra le vittime, ci sono almeno 20.000 bambini. Per la direttrice esecutiva di Unicef, Catherine Russell, sono 64.000 quelli uccisi o mutilati, tra cui almeno un migliaio di neonati.

Non c'è praticamente un solo edificio integro in tutta la Striscia. Secondo l’Ocha (l'ufficio per gli Affari Umanitari dell’Onu), il 92% degli edifici residenziali e l’88% di quelli commerciali sono stati danneggiati o distrutti. I dati Unosat, in base alle immagini satellitari, indicano che almeno il 78% del totale delle strutture ha subito la stessa sorte. Medesimo destino per l’89% della rete idrica e igienico-sanitaria, hanno denunciato a luglio esperti dell’Onu. La quasi totalità degli istituti scolastici (92%) deve essere ricostruita. Nelle ultime settimane l’Idf ha fatto saltare in aria le poche torri e grattacieli ancora in piedi.

Quasi 11mila palestinesi sono attualmente detenuti nelle carceri israeliane, tra cui 450 bambini e 87 donne, fermati dall’Idf in raid a Gaza o in Cisgiordania, dove le violenze ai danni dei palestinesi si sono impennate per mano dei coloni, tra l’impunità generale e l’aperto sostegno degli esponenti dell’estrema destra messianica che siedono nel governo israeliano. Almeno 3.629 palestinesi sono trattenuti in detenzione amministrativa che non richiede né accuse né processo.