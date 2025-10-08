Hamas: "Scambiate liste di prigionieri e ostaggi da rilasciare". Ottimismo ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza

Le delegazioni di Hamas e Israele che partecipano ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza si sono scambiate le liste dei prigionieri da liberare, uno dei punti del piano Trump. Lo hanno riferito fonti di Hamas. Secondo le stesse fonti, alle trattative «prevale l’ottimismo».
In una dichiarazione, Hamas ha assicurato che la sua delegazione sta mostrando «la positività e la responsabilità necessarie a raggiungere i progressi indispensabili per completare l’accordo».
I mediatori, egiziani e qatarioti, «stanno facendo grandi sforzi per rimuovere qualsiasi ostacolo all’attuazione del cessate il fuoco, e uno spirito di ottimismo prevale tra tutti», secondo Taher al-Nounou, uno dei leader del movimento islamista palestinese che prende parte ai colloqui.
I negoziati di Sharm si concentrano sui meccanismi per giungere alla fine della guerra, sul ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e sul rilascio dei 48 ostaggi detenuti da Hamas, vivi e morti, in cambio della liberazione di 250 carcerati palestinesi.
Hamas contro Ben Givr per la visita alla Spianata delle Moschee
Hamas afferma in una dichiarazione che la visita del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir al Monte del Tempio è stata «una mossa deliberatamente provocatoria che riflette il pensiero fascista del governo israeliano». La dichiarazione aggiunge che la visita, avvenuta nello stesso giorno delle rivolte del Monte del Tempio ("il massacro di Al-Aqsa», come lo chiama Hamas) l’8 ottobre 1990, era un messaggio ostile volto a imporre il controllo sulla moschea di Al-Aqsa.
