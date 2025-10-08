Israele mantiene il blocco navale, intercettata nuova flotilla: "Saranno presto espulsi"

Gli attivisti hanno dichiarato che «una nuova potente flotta è ora giunta in un’area critica» a circa 140 miglia nautiche dalla costa di Gaza. La nuova spedizione è composta da nove imbarcazioni appartenenti a due collettivi internazionali: la Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza . A bordo si trovano circa 150 persone provenienti da 30 Paesi diversi, impegnate – secondo gli organizzatori – in una missione civile di solidarietà con la popolazione palestinese.

“Non ci fermeremo mai: altre 9 navi a 140 miglia nautiche da Gaza”. Con questo messaggio la Global Sumud Flotilla ha annunciato sui propri canali social la prosecuzione della missione umanitaria verso la Striscia di Gaza, nonostante l’intercettazione e il sequestro dell’equipaggio della precedente spedizione. Secondo quanto pubblicato sull’account Instagram del movimento – seguito da oltre 3 milioni di persone – una nuova flotta di imbarcazioni ha tentato di raggiungere la Palestina via mare , sfidando il blocco navale imposto da Israele.

L’attacco e l’intercettazione

La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che, quando la flotta si trovava a circa 120 miglia nautiche da Gaza, sarebbe stata attaccata dalle forze israeliane. «Almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming è stata interrotta», si legge nei messaggi diffusi sui canali social della missione. «L’esercito sta cercando di deviare la nostra rotta», hanno aggiunto gli attivisti, condividendo anche un video che mostrerebbe soldati armati a bordo di motovedette israeliane. Secondo quanto riportato successivamente dalle stesse fonti, otto navi militari israeliane avrebbero circondato la flottiglia prima dell’intervento.

La conferma di Israele

Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato di aver intercettato le imbarcazioni dirette a Gaza, definendo l’azione «un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento». «Le navi e i passeggeri – si legge nel comunicato diffuso su X – sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente». Dalle informazioni disponibili sui localizzatori pubblicati online dalle associazioni partecipanti, tutte le nove imbarcazioni risultano intercettate.