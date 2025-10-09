Accordo storico tra Israele e Hamas: cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi, il piano di Trump riaccende la speranza in Medio Oriente

Gioia e speranza, ma anche timori, regnano in Medio Oriente dopo che nella notte il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti i 48 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia (in realtà solo venti sarebbero ancora vivi). L’intesa è stata firmata da tutte le parti e il governo presieduto da Benjamin Netanyahu si riunirà in serata per l’approvazione, dopo una riunione del gabinetto di sicurezza. La prima fase dell’accordo prevede che Israele e Hamas annuncino la cessazione delle ostilità, il rilascio degli ostaggi e la scarcerazione dei prigionieri palestinesi, il ritiro dell’esercito israeliano sulla cosiddetta "linea gialla", la prima delle tre linee proposte nel piano originale di Trump, e l’ingresso a Gaza di una maggiore quantità di aiuti umanitari sotto l’egida dell’Onu e di altre organizzazioni internazionali.

In base ai dettagli finora noti, entro 24 ore dal via libera del governo israeliano, le truppe dell’Idf cominceranno a ritirarsi dalla linea del fronte per consentire ad Hamas di rintracciare tutti gli ostaggi. Questi verranno rilasciati nelle 72 ore successive. La speranza è di averli liberi tutti insieme ma secondo una fonte israeliana di alto livello, c'è la possibilità che avvenga in più fasi. L’esercito ha fatto sapere che, seguendo le istruzioni del governo, ha avviato i «preparativi operativi» per il ritiro. In cambio dei rapiti verranno scarcerati quasi 2mila palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. I mediatori stanno ancora lavorando sulle clausole finali, ha riferito una fonte di Hamas, secondo la quale nella lista sono compresi 250 palestinesi condannati all’ergastolo e altri 1.700 arrestati da Israele dall’inizio della guerra dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. Tra i 'desideratà del gruppo islamista c'è Marwan Barghouti ma la portavoce del governo di Tel Aviv, Shosh Bedrosian, ha affermato che il noto esponente di Fatah, rinchiuso da oltre vent'anni nelle carceri israeliane, «non sarà coinvolto in questo rilascio».