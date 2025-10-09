Colpo diplomatico di Trump, ora sogna il premio Nobel per la Pace

Donald Trump ha raggiunto il più grande risultato diplomatico del suo secondo mandato e forse della sua storia alla Casa Bianca. Il successo nell’impresa in Medio Oriente rappresenta per lui la prova definitiva per accreditarsi come mediatore e pacificatore e spianargli la strada verso il premio Nobel per la Pace che tanto ambisce ma che difficilmente otterrà, almeno quest’anno. Sarebbe il quinto presidente americano a riceverlo - oltre al vicepresidente ambientalista Al Gore e al segretario di Stato Henry Kissinger - e sicuramente il più controverso.

Ma molto potrebbe andare storto nei prossimi giorni e anni in Medio Oriente, come spesso accade, e l’accordo annunciato mercoledì sera potrebbe rivelarsi l’ennesima tregua temporanea in una guerra iniziata con la fondazione di Israele nel 1948 e mai terminata. Per non parlare del fatto che, come ha sottolineato Thomas Friedman in un’analisi sul New York Times, mantenere insieme i pezzi della pace negli anni a venire sarà come cercare di risolvere il cubo di Rubik mentre i pezzi stessi si sgretolano.