Disarmo ed esilio: i difficili passi di Hamas per il cessate il fuoco a Gaza. L'accordo è un trionfo di Trump, ma Smotrich e Ben-Gvir non ci stanno

Per Donald Trump, un accordo di pace - o anche solo un cessate il fuoco duraturo tra Israele e Hamas - potrebbe rappresentare il più grande successo diplomatico della sua presidenza. I dettagli e la sequenza di un accordo per porre fine alla guerra rimangono poco chiari, ma la dichiarazione d’intenti è significativa, scrive il Guardian. Accettare un accordo con il sostegno politico degli Stati arabi e di altre potenze regionali rappresenta la migliore possibilità di porre fine alla guerra di cui si vocifera da marzo. La prima fase del piano di pace, come l’ha definita Trump in un post su Truth, è semplice: la restituzione degli ostaggi tenuti da Hamas in cambio di un ritiro limitato da parte dell’esercito israeliano. Ma trovare tutti gli ostaggi e gestire un ritiro israeliano potrebbe essere complicato. In linea con il tono della presidenza Trump, le speranze sono espresse in modo iperbolico : «TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e duratura. Tutte le parti saranno trattate equamente!». C'è ancora molto da discutere. Il piano di pace in 20 punti proposto dall’amministrazione cerca di trovare il giusto equilibrio tra la creazione delle condizioni per un cessate il fuoco e la negoziazione di una fine definitiva della guerra, ma restano da risolvere le difficili questioni sul futuro di Hamas e sul disarmo del gruppo terroristico e sulla visione di Israele per il futuro di Gaza. Una situazione non nuova: l’amministrazione Trump aveva fretta di negoziare la fine della guerra di Gaza ancor prima dell’insediamento, e un cessate il fuoco organizzato frettolosamente a gennaio si è arenato al momento di stabilire la sequenza del rilascio degli ostaggi.

Eppure questo è un momento cruciale. Nessuno ha detto che la guerra di Israele a Gaza dovesse finire con accordi di pace in stile Oslo: il presidente degli Stati Uniti è apertamente di parte e volubile, tuttavia ha esercitato la sua imprevedibilità per tenere in bilico sia i suoi alleati che i suoi nemici e si dice che a motivarlo ci sia l’ambizione di ottenere il Nobel per la pace come accadde a Barack Obama sedici anni fa.

Il premio verrà consegnato fra una settimana e il desiderio che vada al presidente degli Stati Uniti è stato alla base di molte considerazioni politiche a Washington e in tutto il Medio Oriente. Ma le tensioni residue sono evidenti. Hamas ha invitato Trump e le altre parti convolte a «garantire che il governo di occupazione israeliano rispetti pienamente i termini dell’accordo": il timore è che Israele possa riprendere l’offensiva una volta restituiti gli ostaggi. «Non abbandoneremo mai i diritti nazionali del nostro popolo finché non saranno conseguite libertà, indipendenza e autodeterminazione», ha affermato il movimento e anche Netanyahu ha considerazioni politiche da affrontare. Per oggi ha «convocato il governo per approvare l’accordo e riportare a casa tutti i nostri cari ancora in ostaggio». Deve gestire la risposta dei membri di destra del suo governo, tra cui il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, e il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, che hanno minacciato di rovesciare l’esecutivo in caso di cessate il fuoco.

Trump, da parte sua, ha cercato di superare l’impasse con la forza bruta, minacciando «l'inferno» su Gaza se il suo desiderio di pace non fosse stato soddisfatto e accusando Netanyahu, che esprimeva dubbi sull'accordo, si essere «sempre così fottutamente negativo».

Il Presidente ha in programma di essere nella regione nel fine settimana per la firma dell’accordo. Questo è il suo momento, e potrebbe richiedere tutta la sua influenza e il suo prestigio personale per impedire che un’altra interruzione dei colloqui e un ritorno ai combattimenti infliggano una sconfitta diplomatica alla sua amministrazione.