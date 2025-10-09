La guerra in Medio Oriente: dal 7 ottobre all'accordo, i 2 anni di guerra

Due anni esatti, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 all'annuncio di Trump dell'accordo sulla prima fase dei negoziati per la pace a Gaza la notte scorsa.
Ecco i principali eventi del conflitto:
7 OTTOBRE 2023 - Tremila miliziani di Hamas e della Jihad islamica piombando nei kibbutz, nelle città di confine, al festival Nova lanciando l'Operazione Diluvio di Al-Aqsa. Circa 1.300 persone vengono uccise, 250 sono rapite e portate a Gaza.
9 OTTOBRE - Israele decide l'assedio completo di Gaza, richiama 300.000 riservisti e inizia a colpire con i caccia.
27 OTTOBRE - L'Idf lancia l'invasione di Gaza su vasta scala: parte la campagna Operazione Spade di Ferro.
24 NOVEMBRE - Prima tregua tra Israele e Hamas: il cessate il fuoco, negoziato anche da Qatar e Egitto, porta al rilascio di 105 ostaggi e circa 240 detenuti palestinesi.
4 DICEMBRE - Le forze israeliane lanciano il primo grande assalto di terra nel sud di Gaza, alla periferia di Khan Younis, roccaforte del leader di Hamas Yahya Sinwar.
26 DICEMBRE - Parte un massiccio assalto via terra nel centro di Gaza. Centinaia di migliaia di palestinesi in fuga
14 APRILE 2024 - L'Iran lancia un pesante attacco con droni e missili contro Israele che 5 giorni dopo risponde con attacchi aerei di ritorsione.
20 MAGGIO - Il procuratore della Cpi chiede mandati d'arresto e i leader di Hamas per presunti crimini di guerra.
31 LUGLIO - Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas, viene ucciso a Teheran.
1 AGOSTO - L'Idf annuncia la morte di Mohammed Deif, comandante delle Brigate Ezzedin al-Qassam.
17 SETTEMBRE - In Libano e in Siria migliaia di cercapersone dei miliziani e dirigenti di Hezbollah esplodono contemporaneamente causando 10 morti e migliaia di feriti.
27 SETTEMBRE - Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, viene ucciso in un massiccio raid a Beirut.
1 OTTOBRE - L'Iran attacca Israele con centinaia di missili, in risposta alle uccisioni di Haniyeh e Nasrallah.
1 OTTOBRE - Inizia l'invasione israeliana del Libano.
16 OTTOBRE - A Rafah viene ucciso Yahya Sinwar, successore di Haniyeh e imprendibile capo di Hamas nella Striscia.
24 OTTOBRE - L'Idf annuncia la morte del presunto successore di Nasrallah, Hashem Safieddine.
27 NOVEMBRE - Raggiunto il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele mediato dagli Stati Uniti.
15 GENNAIO 2025 - Trump annuncia l'intesa tra Israele e Hamas per una seconda tregua e lo scambio di prigionieri che entra in vigore il 19. 33 ostaggi, tra cui otto cadaveri, vengono scambiati con quasi duemila prigionieri palestinesi.
18 MARZO. Israele riprende a bombardare Gaza
12-24 GIUGNO - Scoppia una guerra lampo di 12 giorni tra Israele e Iran. Teheran reagisce prendendo di mira la base Usa in Qatar e lanciando una raffica di rai missilistici contro obiettivi militari e civili in Israele. Colpita anche Tel Aviv.
24 GIUGNO - Trump annuncia una tregua. Secondo una Ong, la guerra ha causato oltre mille morti in Iran e 28 in Israele.
22 AGOSTO - L'Onu dichiara lo stato di carestia a Gaza, più di 500mila gazawi sono stati colpiti.
9 SETTEMBRE - Israele colpisce i leader di Hamas nel cuore di Doha
15 SETTEMBRE - Israele una maxi operazione di terra nella Striscia con i tank che entrano a Gaza City costringendo quasi un milione di palestinesi a un nuovo sfollamenti.
29 SETTEMBRE - Trump presenta un accordo di pace in 20 punti che prevede il rilascio degli ostaggi, il disarmo di Hamas, la fine dell'offensiva israeliana a Gaza, il ritiro dell'Idf e una board per la gestione della Striscia guidato dallo stesso presidente Usa e da Tony Blair
8 OTTOBRE - Dopo intensi negoziati a Sharm, Trump annuncia l'accordo sulla prima fase dei colloqui con la liberazione dei 20 ostaggi ancora vivi, di circa 2 mila prigionieri palestinesi, il cessate il fuoco e un ritiro inziale dell'Idf dalle città della Striscia, esclusa Rafah, 400 camion di aiuti al giorno.
