La guerra in Medio Oriente: dal 7 ottobre all'accordo, i 2 anni di guerra

Due anni esatti, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 all'annuncio di Trump dell'accordo sulla prima fase dei negoziati per la pace a Gaza la notte scorsa.

Ecco i principali eventi del conflitto:

7 OTTOBRE 2023 - Tremila miliziani di Hamas e della Jihad islamica piombando nei kibbutz, nelle città di confine, al festival Nova lanciando l'Operazione Diluvio di Al-Aqsa. Circa 1.300 persone vengono uccise, 250 sono rapite e portate a Gaza.

9 OTTOBRE - Israele decide l'assedio completo di Gaza, richiama 300.000 riservisti e inizia a colpire con i caccia.

27 OTTOBRE - L'Idf lancia l'invasione di Gaza su vasta scala: parte la campagna Operazione Spade di Ferro.

24 NOVEMBRE - Prima tregua tra Israele e Hamas: il cessate il fuoco, negoziato anche da Qatar e Egitto, porta al rilascio di 105 ostaggi e circa 240 detenuti palestinesi.

4 DICEMBRE - Le forze israeliane lanciano il primo grande assalto di terra nel sud di Gaza, alla periferia di Khan Younis, roccaforte del leader di Hamas Yahya Sinwar.