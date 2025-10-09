Prima fase della pace a Gaza: ostaggi israeliani liberi lunedì. Plauso di Canada e Argentina, Milei candida Trump per il Nobel

Channel 12 riferisce che tutti gli ostaggi israeliani in vita saranno rilasciati lo stesso giorno, in un colpo solo ed è stato concordato che non ci saranno cerimonie di rilascio.
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di pace. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace", ha dichiarato Trump a Fox News poche ore dopo l'annuncio dell'accordo, aggiungendo di essere "molto fiducioso che ci sarà pace in Medio Oriente".
"Credo che gli ostaggi torneranno lunedì e che ci saranno anche i corpi di quelli morti", ha detto il presidente Usa. Delle 251 persone rapite nell'attacco del movimento islamista palestinese contro Israele il 7 ottobre 2023, 47 sono ancora ostaggi a Gaza, 25 delle quali sarebbero morte secondo lo Stato ebraico.
Trump ha annunciato che intende accettare l'invito del premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare alla Knesset, secondo quanto riportato da Axios. "Vogliono che tenga un discorso alla Knesset e lo farò sicuramente se lo vorranno", avrebbe detto Trump definendo "eccellente" la sua conversazione telefonica con Netanyahu avvenuta dopo la firma degli accordi tra lo Stato ebraico Hamas sulla prima fase del piano di pace. Cnn aveva riferito che Israele si sta preparando per una possibile visita di Trump all'inizio della prossima settimana.
Milei, ha scritto sui social media: «Voglio cogliere l’occasione per dire che firmerò la candidatura di Donald J. Trump al Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del suo straordinario contributo alla pace internazionale. Qualsiasi altro leader con risultati simili lo avrebbe ricevuto molto tempo fa», ha scritto il leader libertario e alleato di Trump. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha scritto: «Sono sollevato che gli ostaggi saranno presto riuniti alle loro famiglie. Dopo anni di intensa sofferenza, la pace sembra finalmente raggiungibile». Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha descritto l'accordo come un «raggio di luce». Ha portato «la speranza che dopo otto decenni di conflitto e terrore, possiamo spezzare questo ciclo di violenza e costruire qualcosa di meglio». I tre capi di governo sono citati dal Guardian.
Caricamento commenti
Commenta la notizia