Prima fase della pace a Gaza: ostaggi israeliani liberi lunedì. Plauso di Canada e Argentina, Milei candida Trump per il Nobel

Channel 12 riferisce che tutti gli ostaggi israeliani in vita saranno rilasciati lo stesso giorno, in un colpo solo ed è stato concordato che non ci saranno cerimonie di rilascio.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di pace. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace", ha dichiarato Trump a Fox News poche ore dopo l'annuncio dell'accordo, aggiungendo di essere "molto fiducioso che ci sarà pace in Medio Oriente".

"Credo che gli ostaggi torneranno lunedì e che ci saranno anche i corpi di quelli morti", ha detto il presidente Usa. Delle 251 persone rapite nell'attacco del movimento islamista palestinese contro Israele il 7 ottobre 2023, 47 sono ancora ostaggi a Gaza, 25 delle quali sarebbero morte secondo lo Stato ebraico.