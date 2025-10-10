L'Idf avvia il ritiro dalla Striscia con copertura di raid. Trump lunedì in Israele, Pizzaballa: "Andrò a Gaza appena possibile"

Tra la notte scorsa e questa mattina, l’esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri dal gruppo palestinese.

Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le linee di schieramento. Il ritiro avviene sotto la copertura di bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei in alcune zone, come riporta il Times of Israel.

Si prevede che le Idf completeranno il ritiro entro stasera, vale a dire entro 24 ore dalla ratifica ufficiale dell’accordo con Hamas da parte del governo israeliano. Una volta completato il ritiro, l’esercito manterrà il controllo di poco più della metà del territorio della Striscia, ovvero il 53%, la maggior parte del quale si trova al di fuori delle aree urbane. Ciò include una zona cuscinetto lungo l’intero confine di Gaza, compreso il corridoio di Philadelphi (l'area di confine tra Egitto e Gaza), insieme a Beit Hanoun e Beit Lahiya nell’estremo nord della Striscia, un piccolo promontorio nella periferia orientale di Gaza City e ampie porzioni di Rafah e Khan Younis nella Striscia meridionale.

Trump in Israele lunedì mattina, massima allerta Israele è in stato di massima allerta sicurezza in vista dell'arrivo del presidente degli Stati Uniti. Al momento il programma provvisorio della sua visita - rivelato dai media - prevede che Donald Trump dovrebbe atterrare all'aeroporto Ben Gurion alle 9,20 di lunedì mattina dove ci sarà l'accoglienza, come stima la Knesset. Ossia prima dell'inizio della festività ebraica di Simchat Torah. Dopo il suo discorso al Parlamento israeliano, si prevede che il presidente concluda la sua breve visita e rientri, senza ulteriori incontri o cerimonie speciali. Pizzaballa: "Andrò a Gaza appena possibile" «Non possiamo essere ingenui. Ma certo è la fine di una lunga notte», «più che parlare di pace, direi che vediamo le prime luci dell’alba: che non vuol dire che è pieno giorno. E’ un inizio giusto, qualcosa che porta speranza: già stamattina, nelle strade qui intorno, c'era un’energia diversa. La strada è lunga, gli ostacoli saranno tanti, però è il momento anche di gioire di questo momento, che è sicuramente positivo». Così il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, in una intervista a La Repubblica.

«Poco alla volta, ma ci vorrà tempo, bisognerà ammettere che non c'è solo la propria parte in questa storia. Entrare anche nel dolore dell’altro richiederà tempo: riconoscere che l’altro c'è, che esiste, mi pare un buon punto di partenza», sottolinea. «Negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi due anni, l’idea portante è stata 'io e nessun altro': questo dovrà cambiare. Non sarà rapido e non sarà facile: ci vorrà un lungo percorso, ci vorrà anche leadership. Uno dei problemi che abbiamo è che la leadership, sia politica che religiosa, da entrambe le parti in questi anni non ha aiutato», osserva.