Da Israele ok all'Onu per aiuti a Gaza da domenica. Le Ong: "Manca tutto, fare presto con gli aiuti"

«Se da domani cominceranno ad entrare 600 camion di aiuti, ed ogni giorno ne arriveranno altrettanti, ci vorranno almeno due-tre mesi per avere un minimo di normalità a Gaza. Ma intanto c'è un primo effetto della tregua: i prezzi al mercato nero sono un pochino scesi». A parlare è Sami Abu , della ong Acs - Associazione di Cooperazione e Solidarietà che in tutti questi due anni è rimasta a Gaza e ora chiede di «fare presto con gli aiuti». «Abbiamo fatto quello che potevamo - spiega Sami - ma i magazzini sono vuoti: servono medicine, cibo, acqua potabile, materiale per ricostruire le strade e gasolio: un litro ora costa 25 euro, prima della guerra 1,50. Qui il gas non c'è e il gasolio serve per riaccendere i forni e le cucine». "Tutte le organizzazioni internazionali vigilino e facciano pressione su Israele - conclude Sami - per consentire l’accesso costante degli aiuti».

Israele ha dato il via libera alle autorità delle Nazioni Unite per iniziare a consegnare aiuti a Gaza a partire da domenica. Lo scrive l’Ap online citando un funzionario Onu. Gli aiuti - scrive Ap - includeranno le 170.000 tonnellate che sono già state posizionate in Paesi vicini come Giordania ed Egitto , mentre i funzionari umanitari attendevano il permesso delle forze israeliane per riprendere le loro attività. Negli ultimi mesi, l’Onu e i suoi partner umanitari sono stati in grado di consegnare solo il 20% degli aiuti necessari per affrontare la grave situazione nella Gaza, secondo il responsabile umanitario Onu Tom Fletcher.

Sono molte le Ong rimaste nella Striscia di Gaza, anche se la maggior parte ha operato con solo gli operatori umanitari palestinesi: ActionAid, Save the Children, Oxfam, Emergency, Cesvi, Terre des Hommes, Medici Senza Frontiere, che nelle ultime settimane si è ritirata da Gaza City ed ha continuato ad operare nel centro e al sud. E la ong italiana 'Vento di terrà che opera con personale palestinese, nota perché realizzò la scuola delle gomme con i copertoni riciclati. «E' necessario - dice Amil Sawalmeh, direttore ActionAid in Palestina - un cessate il fuoco permanente e un accesso umanitario completo. La comunità internazionale è chiamata a garantire che tutti gli impegni vengano mantenuti. E qualsiasi processo di ricostruzione deve essere guidato dai palestinesi stessi che hanno il diritto di decidere il proprio futuro».

Per Daniela Fatarella, direttrice generale di Save The Children, «la sopravvivenza dei bambini di Gaza e delle loro famiglie dipende da un cessate il fuoco definitivo e da aiuti continuativi. L’accesso umanitario è un obbligo legale, non negoziabile, e deve essere garantito senza condizioni. La comunità internazionale deve agire ora per assicurare diritti, protezione e una pace duratura ai minori palestinesi».