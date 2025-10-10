In migliaia tornano verso Gaza City. Netanyahu: "Se il piano non sarà raggiunto, ci sarà la guerra"

"Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il suo disarmo completo e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza". Ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione ai media.
Hamas: "Non daremo a Israele scuse per tornare in guerra"
Il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha dichiarato all’emittente saudita Al-Arabiya che "l'accordo di cessate il fuoco è entrato in vigore. Stiamo monitorando il ritiro dell’esercito israeliano in conformità con l'accordo. I palestinesi hanno confermato che ostacoleranno qualsiasi tentativo di sfollamento. Non daremo a Israele alcuna scusa per tornare in guerra».
In migliaia tornano verso Gaza city dopo il ritiro dell'esercito
Migliaia di famiglie si stanno muovendo dal sud della Striscia a Gaza city dopo che l'esercito israeliano si è ritirato da via Rashid. Lo riferiscono fonti di Gaza e lo mostrano i video sui social.
Netanyahu, Hamas ha accettato l'intesa con la spada alla gola
"Hamas - ha inotre dichiarato il premier israeliano ai media - ha accettato l'accordo solo quando ha sentito la spada alla gola. E la spada è ancora lì. Hamas ha accettato l'accordo dopo che il piano Trump, su cui ho concordato con il presidente a Washington, lo ha isolato a livello internazionale in modo senza precedenti".
Netanyahu, oggi celebriamo un grande risultato
"Oggi celebriamo uno dei risultati più grandi della nostra guerra per la rinascita: il ritorno di tutti i nostri ostaggi - vivi e morti - a casa. Questo è stato un obiettivo centrale che abbiamo perseguito con determinazione lungo tutto il percorso. Abbiamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta. Vi ricordo che, all'inizio della guerra, c'erano coloro che dicevano 'dobbiamo abituarci all'idea che non riusciremo a riavere nemmeno un ostaggio vivo'. Io la pensavo diversamente e ho agito diversamente".
"A tutti quelli che sostengono che questo accordo si poteva raggiungere prima dico che non è vero: Hamas non ha mai acconsentito a liberare tutti gli ostaggi con l'Idf così ancora profondamente dentro la Striscia".
Caricamento commenti
Commenta la notizia