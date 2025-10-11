Hamas, non accetteremo il dominio straniero a Gaza. E insiste sulla liberazione di Barghouti e Saadat. Media, "19 palestinesi morti dopo il cessate il fuoco"

Hamas continua a insistere sui mediatori per ottenere la scarcerazione di alcuni leader palestinesi detenuti in Israele, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, la cui liberazione non è stata concordata nelle trattative per il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera un alto funzionario della fazione islamista, Mousa Abu Marzouk. «Il movimento sta insistendo sulla loro liberazione e i negoziati sono ancora in corso», ha detto Marzouk.
Hamas aveva in precedenza diffuso un comunicato nel quale assicurava il rispetto della «fase uno» del piano di pace, che prevede la riconsegna degli ostaggi israeliani a Gaza, vivi e morti. Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed figurano tra gli altri prigionieri di rilievo di cui Hamas chiede la scarcerazione.
"Non accetteremo il dominio straniero a Gaza"
Hamas, la Jihad Islamica e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina hanno diffuso una nota nella quale affermano che non accetteranno, nel quadro del piano di pace, nessun «dominio straniero» nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani.
«Il governo di Gaza è una questione dei palestinesi», si legge nella dichiarazione delle milizie, che hanno però salutato con favore l’impegno per la ricostruzione manifestato dal numerosi Paesi. I movimenti islamisti hanno sottolineato che finora è stato raggiunto un accordo «sull'applicazione della prima fase» del piano e hanno promesso di continuare a lavorare per la liberazione dei prigionieri palestinesi che non verranno liberati sulla base dell’accordo con Tel Aviv.
Al via la scarcerazione dei detenuti palestinesi da scambiare. Ostaggi liberi lunedì, "Hamas li sta radunando"
La polizia israeliana ha iniziato a scarcerare i detenuti palestinesi da scambiare con gli ostaggi israeliani prigionieri a Gaza, come previsto dal piano di pace. Lo riferisce Ynet. Centinaia di agenti stanno trasferendo quasi duemila persone da cinque diverse prigioni in strutture dalle quali usciranno liberi 250 condannati all’ergastolo e 1.700 gazawi arrestati dopo gli attentati del 7 ottobre.
Gli ostaggi israeliani prigionieri a Gaza «torneranno lunedì» e «Hamas li sta radunando in questo momento». Lo ha dichiarato ai cronisti il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nello Studio Ovale. «Ci sono circa 28 morti, alcuni stanno venendo recuperati mentre parliamo», ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, che nei prossimi giorni visiterà Israele, dove parlerà alla Knesset, e l’Egitto. «Tutti vogliono che questo accordo avvenga. C'è consenso sulle prossime fasi del piano per Gaza», ha concluso Trump.
Media, "19 palestinesi morti nonostante il cessate il fuoco"
I corpi di 155 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani sono stati trasportati negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, inclusi 135 i cui corpi sono stati recuperati da sotto le macerie, secondo quanto riportato da fonti mediche dopo la mezzanotte. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Le fonti hanno affermato che 19 palestinesi sono stati uccisi nei continui attacchi aerei israeliani in tutta la Striscia, nonostante l’annunciato accordo di cessate il fuoco, mentre una persona è deceduta per le ferite riportate in un precedente attacco. Secondo le stesse fonti, 16 persone sono state uccise quando aerei da guerra israeliani hanno bombardato una casa di proprietà della famiglia Ghabboun nel sud di Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi anche in un attacco aereo a sud di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza. Gli ospedali della Striscia hanno ricevuto un gran numero di vittime: 43 corpi sono stati trasportati all’ospedale Al-Shifa, 60 all’ospedale Battista Al-Ahli di Gaza City, quattro all’ospedale Al-Awda di Nuseirat, 16 all’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah e 32 all’ospedale Nasser di Khan Younis. Dall’ottobre 2023, oltre 67 mila palestinesi sono stati uccisi a Gaza, con circa 170 mila feriti, per lo più bambini e donne, a causa della guerra israeliana durata due anni contro la Striscia. Le massicce distruzioni, che hanno preso di mira abitazioni e infrastrutture, hanno inoltre portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.
