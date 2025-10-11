Hamas, non accetteremo il dominio straniero a Gaza. E insiste sulla liberazione di Barghouti e Saadat. Media, "19 palestinesi morti dopo il cessate il fuoco"

Hamas continua a insistere sui mediatori per ottenere la scarcerazione di alcuni leader palestinesi detenuti in Israele, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, la cui liberazione non è stata concordata nelle trattative per il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera un alto funzionario della fazione islamista, Mousa Abu Marzouk. «Il movimento sta insistendo sulla loro liberazione e i negoziati sono ancora in corso», ha detto Marzouk.

Hamas aveva in precedenza diffuso un comunicato nel quale assicurava il rispetto della «fase uno» del piano di pace, che prevede la riconsegna degli ostaggi israeliani a Gaza, vivi e morti. Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed figurano tra gli altri prigionieri di rilievo di cui Hamas chiede la scarcerazione.

"Non accetteremo il dominio straniero a Gaza"

Hamas, la Jihad Islamica e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina hanno diffuso una nota nella quale affermano che non accetteranno, nel quadro del piano di pace, nessun «dominio straniero» nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani.

«Il governo di Gaza è una questione dei palestinesi», si legge nella dichiarazione delle milizie, che hanno però salutato con favore l’impegno per la ricostruzione manifestato dal numerosi Paesi. I movimenti islamisti hanno sottolineato che finora è stato raggiunto un accordo «sull'applicazione della prima fase» del piano e hanno promesso di continuare a lavorare per la liberazione dei prigionieri palestinesi che non verranno liberati sulla base dell’accordo con Tel Aviv.